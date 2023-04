Zurücklehnen wird sich Christian Mauch noch nicht so schnell können. Auf den letzten Arbeitstag als Bürgermeister Wutachs am 14. April folgen noch zwei weitere Wochen, witzelte Landrat Martin Kistler, einer der Festredner bei der offiziellen Verabschiedung. Amtsnachfolger Alexander Pfliegensdörfer werde erst im Mai antreten. Dessen Verpflichtung wird, so legte es der Gemeinderat Wutach im März fest, in einer Gremiumssitzung am Donnerstag, 11. Mai, erfolgen.

Er sei selber verantwortlich für diese Entwicklung, stellte Christian Mauch klar. Bürgermeister zu sein, sei schön und herausfordernd. Er habe Herzblut in die Aufgabe gegeben, habe viele Höhen und wenige Tiefen erlebt, möchte nichts revidieren. Ruhigen Gewissens könne er die Gemeinde an seinen Nachfolger übergeben. Und dann wurde Christian Mauch selbstkritisch: Er habe seinem Umfeld immer viel abverlangt, habe auch an sich diese Ansprüche gestellt. Sollte er jemanden verletzt haben, tue ihm dies leid, und er bitte um Entschuldigung. Im April gehe etwas zu Ende, was ihn im Leben beschäftigt und viel bedeutet habe. Der Rede folgte sekundenlange Stille – die von stehendem Applaus beendet wurde.

Unter zwei Blickwinkeln betrachtete Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Dornfeld die beiden Amtsperioden von Christian Mauch – Was wurde durch Christian Mauch in der Gemeinde erreicht?, und Was ist der Bürgermeister für ein Mensch? Zahlreiche Infrastrukturprojekte seien umgesetzt worden, die auch weiterhin zukunftsweisend für Wutach seien. Als ausgleichenden, geradlinigen Menschen mit einem starken Charakter bezeichnete Wolfgang Dornfeld den demnächst scheidenden Bürgermeister. Er habe das Wir in den Vordergrund gestellt, sei lösungsorientiert und bestens informiert gewesen.

Dies sei ein Abend von besonderer Bedeutung, unterstrich Landrat Martin Kistler. Denn Christian Mauch hinterlasse nach 16 Jahren seinem Amtsnachfolger Alexander Pfliegensdörfer große Fußabdrücke. Wutach sei keine einfach zu steuernde Gemeinde – finanziell überschaubar ausgestattet, topographisch anspruchsvoll, kleine Verwaltung. Dies sei alles administrativ herausfordernd. Er als Landrat hege Respekt vor der selbstbestimmten Entscheidung, eine erfolgreiche Position aufzugeben. Respekt und Vertrauen prägten die Zusammenarbeit nicht nur zwischen Wutacher Gemeinde- und Landkreisverwaltung, auch das Wirken Christian Mauchs als Kreisrat könne mit diesen Attributen versehen werden.

Ein Aktivposten mit fundierten Aussagen – so umriss Bürgermeister Tobias Gantert aus Ühlingen-Birkendorf als Sprecher der Bürgermeister im Landkreis die Person Christian Mauch. Die Kenntnisse in Sach- und Fachthemen werden dem Bürgermeisterkreis fehlen, sagte er. Feuerwehrkommandant Andreas Kaiser zählte nicht nur die Investitionen der Gemeinde in die Wehr auf. Entwicklung, Erneuerung und Modernisierung, manifestiert im Bedarfsplan, seien immer wohlwollend von der Verwaltung aufgenommen worden.

1423 besuchte Vereinsveranstaltungen in 16 Jahren, das sei schon eine Leistung, lobte Stefan Kech, SVE-Vorsitzender und Vertreter der Wutacher Vereine. Keiner kenne den Grund, warum der Bürgermeister sich unerwartet zurückziehe. Damit er seiner Vereinsliebe treu bleiben könne, sei ein Wochenplan erstellt worden mit täglichen Aktivitäten. In einem Tagebuch könne er seine Eindrücke vom DRK-Ortsverein, dem Skiclub, der Bergwacht, den Narrenvereinen, dem MGV und Kirchenchor und den Landfrauen niederschreiben. Sicherlich werde die wöchentliche Essenz lauten: ‚Gute Nacht liebes Tagebuch. So langsam fühle ich mich wieder als Bürgermeister.‘

Als Geschenk zum Abschied gab es übrigens für Christian Mauch und seine Frau Daniela ein Ruhebänkle. Dieses wird er nutzen können, wenn er von der dreitägigen Fahrradtour auf dem Südschwarzwald-Radweg zurückkehrt, die seine Familie als Präsent von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung erhielt. Ein gemeinsamer Auftritt der Musikvereine Lembach und Ewattingen sowie der Kirchenchor und der Männergesangverein Ewattingen umrahmten den Abend musikalisch.

Der Nachfolger Alexander Pfliegensdörfer tritt am 1. Mai sein Amt als Bürgermeister an. Die stimmberechtigten Bürger wählten ihn am 29. Januar im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Christian Mauch. Die Verpflichtung Pfliegensdörfers wird in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im Rathaussaal im Teilort Ewattingen erfolgen. Das beschloss der Wutacher Gemeinderat. In Mönchweiler ist indes noch kein Nachfolger Pfliegensdörfers in Sicht. Wie in anderen Gemeinden auch, tut man sich hier schwer damit, auf die erfolgte Ausschreibung der Stelle geeignete Bewerber zu finden. (put)