von Petra Mann

Mit der Verabschiedung des alten Pfarrgemeinderats hat für den Münchinger Bruno Morath sein Amt als Pfarr- und Stiftungsrat der ehemaligen Pfarrfiliale Münchingen und der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach geendet. 30 Jahre war er für die Kirchengemeinde aktiv. Pfarrer Fabian Schneider hätte ihm in der Münchinger Kirche ein schmuckes Holzkreuz überreicht. Aber wegen der Corona-Pandemie war dies nicht möglich, sodass er sein Präsent in seinem neuen Zu Hause in Bonndorf entgegennahm.

Im April 1990 wurde Bruno Morath zum ersten Mal in den Pfarrgemeinderat von Münchingen gewählt, wo er das Amt des Schriftführers übernahm. 1995 folgte das Amt des Vorsitzenden, das er bis 2015 innehatte, als die Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach gegründet wurde. Darauf folgten fünf Jahre Mitarbeit im Pfarr- und Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach. 2013 besuchte Bruno Morath einen Liturgiekurs, was ihm die Befähigung gab, die frei gewordene Aufgabe des Wortgottesdienstleiters zu übernehmen.

Ein Höhepunkt während seiner Amtszeit war im August 1999 die 300-Jahr-Feier der Münchinger Pfarrkirche. In diese Zeit fiel 2001 die Innenrenovierung der Kirche und von 2012 bis 2015 die Außenrenovierung. Trotz der Kosten von 170.000 Euro war es vor allem sein Verdienst, dass die Pfarrgemeinde schuldenfrei blieb. Es waren hohe Rücklagen gebildet worden, dank einiger Zuschüsse konnten so Schulden vermieden werden. Auch das äußere Erscheinungsbild des Friedhofs lag Bruno Morath immer am Herzen. So setzte er sich dafür ein, dass es nun auch ein Urnengrabfeld in Münchingen gibt.

Das Männerwerk

Eine Herzensangelegenheit war für Bruno Morath die Mitarbeit im katholischen Männerwerk des Dekanatsbezirks Klettgau-Wutachtal, wo er zehn Jahre als stellvertretender Obmann aktiv war. Noch gut in Erinnerung sind bei vielen Gläubigen die Wallfahrten, die Bruno Morath mit den Pfarrern Eckart Kopp und Linus Ibekwe sowie mit Ingo Bauer organisiert hatte.

Bruno Morath mit dem Kreuz, das er nach 30 Jahren zur Verabschiedung erhalten hat. | Bild: Petra Mann

Im Laufe der 30 Jahre arbeitete Morath auch gerne und oft mit den Pfarrern Joachim Werner, Michael Hipp und Fabian Schneider sowie mit Thomas Mitzkus aus der Kirchengemeinde Wutöschingen (Männerwerk). Etwas wehmütig denkt er an die schöne aktive Zeit zurück und möchte sie auf keinen Fall missen.