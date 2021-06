von Angela Böhrer

Briefe schreiben gehört sicher nicht zu den bevorzugten Freizeitbeschäftigungen der heutigen Kinder und Jugendlichen. Und doch ist es den Realschullehrerinnen Brigitte Hauser und Heike Wietschorke gelungen, ihre Religionsklassen für eine Teilnahme an der Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ zu begeistern. Diese wird organisiert von Young Caritas, der Plattform der Caritasverbände für das soziale Engagement junger Menschen. Sie wurde vor einem Jahr begonnen und stößt auf große Resonanz. Ziel ist es, älteren Menschen, die besonders unter den Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten leiden, eine Freude zu machen, ihnen ein Stück Hoffnung und Mut zu vermitteln.

Die Initiative Young Caritas gibt es seit kurzer Zeit für die Region Hochrhein. Referentin Carina Franz arbeitet am Aufbau eines Netzwerks.

Die Realschule Stühlingen hat bereits seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Pflegeheim In den Brunnenwiesen, von daher bot es sich an, diese Kontakte zu vertiefen. Brigitte Hauser lud auch die dritten und vierten Klassen der Hohenlupfenschule zur Teilnahme ein, es kamen 65 Briefe zusammen. Aufgrund der weiten Altersspanne vom dritten bis zum zehnten Schuljahr bot sich eine große Vielfalt an Ideen. Es wurde Gebasteltes beigelegt, Bilder gemalt oder eingeklebt, die Kinder und Jugendlichen erzählten von sich und ihrem Leben, und oft ging es um Hoffnung, Mut und die Versicherung, nicht allein zu sein. Ein Zitat aus dem Brief einer 14-Jährigen: „Die alten Leute würde ich am liebsten umarmen, was leider nicht geht, aber fühlt Euch ganz doll umarmt! Vielleicht zaubert dieser Brief ein Lächeln aufs Gesicht!“

Jeder Bewohner und jede Bewohnerin des Pflegeheims in Stühlingen bekam einen Brief, von denen einige personalisiert waren, da die Schüler die Adressaten kannten. Die Freude war groß und viele Senioren wollen den jungen Briefschreibern sogar zurückschreiben. Der Rest der Briefe wurde digitalisiert und an ambulante Pflegedienste und Pflegeheime am Hochrhein verschickt.

Die beiden Pädagoginnen Brigitte Hauser und Heike Wietschorke sehen in der Mitarbeit an dieser Aktion eine klare Win-Win-Situation. Auch die Schüler haben davon profitiert, indem sie das Thema Solidarität nicht nur theoretisch im Unterricht vermittelt bekamen, sondern es praktisch umsetzen konnten. Aufgrund des Lockdowns wurden die Briefe nicht in der Schule, sondern zu Hause verfasst.