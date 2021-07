von Stefan Limburger-Andris

Der Gemeinderat Wutach stimmte in der jüngsten Sitzung einer Belieferung der Nahwärmeversorgung Ewattingen mit Holzhackschnitzel durch den bisherigen Lieferanten zu. Im Zeitraum Anfang September 2021 bis Ende August 2023 bezahlt die Gemeinde an den günstigsten Bieter insgesamt rund 137.000 Euro.

Bürgermeister Christian Mauch freute sich über das günstige Angebot mit einem Lieferpreis nur unwesentlich über demjenigen des laufenden Vertragsjahres. Aufgrund des Überangebots an Waldenergieholz, unter anderem wegen der anhaltenden Borkenkäferkalamität, bleibt das Preisniveau vergleichsweise niedrig. Weil sie nicht mit fallenden Preisen am Markt rechnet, hatte die Verwaltung einen Vertragsabschluss für zwei Jahre empfohlen.

Die Nahwärme Ewattingen ging vor mehr als einem Jahrzehnt 2010 an den Start. Mit dem jetzigen Lieferanten der Holzhackschnitzel verbindet die Gemeinde seit 2012 eine ununterbrochene Belieferung mit Holzhackschnitzel. Das Brennmaterial wird in einem Lager in Lembach gelagert.