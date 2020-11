von Sandra Holzwarth

Der Borkenkäfer macht dem Wald in Stühlingen weiterhin schwer zu schaffen. Tom Drabinski vom Kreisforstamt Waldshut stellte in der öffentlichen Stadtratssitzung den Vollzug aus 2019 vor und zeichnete ein düsteres Bild für die kommenden Jahre.

Vollzug 2019: Das Forstjahr 2019 schließt mit Einnahmen von 807.184,26 Euro und Ausgaben von 798.730,92 Euro ab. Es bleibt ein kleiner Überschuss von 8.453,34 Euro „Wir konnten von den Anfang 2019 guten Holzpreisen profitieren“, erklärt Tom Drabinski. Die Planung hatte einen Holzeinschlag von 14.820 FM vorgesehen, tatsächlich geerntet wurden 22.319 Festmeter.

89 Prozent der Einnahmen und damit 711.618 Euro stammen aus der Holzernte, dagegen stehen Ausgaben von 342,321 Euro. Unter Plan geblieben ist der Vollzug der Kulturen mit 1,5 Hektar, die mit 56.533 Euro zu Buche schlagen. Rund 41.000 Euro wurden in den Waldschutz, 19.484 in die Bestandspflege und knapp 39.000 Euro in die Erschließung investiert.

Planung 2021: Die Planung für das kommende Jahr ist ein wenig wie „der Blick in die Glaskugel“ gestand Tom Drabinski, „Klima und Holzpreise lassen sich nicht vorausberechnen und der Borkenkäfer wird nicht einfach verschwinden, die Population ist nach wie vor hoch. Die Natur ist eine unberechenbare Komponente und wir wissen inzwischen nicht mehr so wirklich wohin die Reise geht.“

Eines macht der stellvertretende Amtsleiter im Forstamt des Landkreises aber klar: Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen erwirtschaftet der Wald keinen Gewinn.

Auf der Einnahmenseite sind im Bewirtschaftungsplan 2021 noch 461.695 Euro ausgewiesen, dagegen stehen weit höhere Ausgaben von 711.235 Euro, so dass ein Minus von 249.540 Euro bleibt. Der geplante Einschlag liegt bei 14.500 Festmeter wobei die Holzmenge derzeit weitgehend vom Borkenkäfer bestimmt wird. Im Bewirtschaftungsplan wird mit Ernteeinnahmen von 320.450 Euro zuzüglich 5.000 Euro für Hackschnitzel gerechnet, denen 162.255 Euro Ausgaben gegenüberstehen.

Weitere geplante Investitionen für Kulturen, 89.750 Euro, Waldschutz, 36.450, Bestandspflege 16.610 und Erschließung 54.300 Euro. Die hohen Kosten für Kulturen werden notwendig weil auf einer Fläche von elf Hektar rund 27.000 Bäume gepflanzt werden müssen, um die Spuren der Verwüstung, die der Borkenkäfer durch den Stadtwald gezogen hat, zu beseitigen. Auch die steigenden Kosten für die Erschließungen erklären sich durch die erhöhten Unterhaltsmaßnahmen im stark beanspruchten Wegenetz.