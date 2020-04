von sk

Nach Angaben der Polizei hatte ein 14-jähriger Junge gegen 12.30 Uhr die B 314 an einer Verkehrsinsel überqueren wollen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer bremst ab, um den Jugendlichen passieren zu lassen. Dies bemerkte ein 42-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer soll leicht verletzt worden sein. Die 33-jährige Beifahrerin im BMW wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei in Waldshut, Tel. 07751/8963-0, bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls melden.