von Yvonne Würth

Maria Indlekofer erinnert sich, wie sie im Alter von 15 Jahren vor 60 Jahren das Fronleichnamsfest in Wutöschingen erlebt hat: „Fronleichnam wurde immer sehr feierlich gestaltet.“ Was heute unvorstellbar ist und woran sie und die die älteren Einwohner Wutöschingens gerne erinnern, ist das Schmücken des Dorfes.

„Es gab kein Fenster, das nicht geschmückt wurde.“ Der gesamte Weg der Prozessionsstrecke war mit Gras belegt worden, welches die Landwirte frisch gemäht hatten. „Die Bauern mussten pressieren, dass das Vieh getränkt war, und dass die Brunnen noch vor der Prozession geschmückt waren.“

Dorfbrunnen aufwendig geschmückt

Die beiden Dorfbrunnen in der Trotte und der Rechbergerstraße waren mit bunten Blumen und Papierfähnchen auf Holzstäben in den Kirchenfarben weiß-gelb geschmückt. Buchenstämmchen und -zweige waren in die nicht geteerten Gehwege gesteckt worden, viele Häuser hatten kleine Altäre und Teppiche mit Heiligenfiguren, Blumen und Kerzen gelegt.

„Die Misthaufen waren komplett abgedeckt, das fand ich goldig.“ Ebenso geschmückt wie die Wege waren die Menschen in ihrer Sonntagskleidung. „Lampenträger und Himmelsträger sein, das war eine große Ehre, das durften nur die Stiftungsräte.“ Felix Preiser, Paul Flum, Franz Hoferer, Fridolin Würth, Hans Comi und August Büche trugen in Frack, Zylinder und mit weißen Handschuhen die Laternen und den Himmel, unter dem Pfarrer Ernst Vökt lief und die Monstranz mit dem Allerheiligsten trug.

Kinder werfen Blätter und Blüten aus

Angeführt wurde der Zug durch Fahne und Kreuz, Musikverein, Kinder, Kommunionkinder, hinter dem Himmel folgten der Kirchenchor und das gemeine Volk, vorne Männer, danach die Frauen, alle streng in Zweier-Reihe. Die Kinder hatten Blumenkörbchen dabei und warfen eifrig Blätter und Blüten aus. Die Umzugsstrecke mit Start und Ende bei der Kirche St. Maria Magdalena führte auf dem geschmückten Weg an die vier Altäre bei der Trotte, in der Nähe des heutigen Landmarkts, in der Degernauerstraße bei Familie Löhning sowie bei Hans Comi. Geschmückt wurde hier bereits ab zwei Uhr nachts.

In den Jahren vor Corona war bereits stark „abgespeckt“ worden in allen Bereichen. Alle zwei Jahre im Wechsel mit Schwerzen wurde Fronleichnam gefeiert mit Altären bei der Schule und dem Pflegeheim, Teppiche und Altäre gestalteten die Erstkommunionkinder, Fromme Fröhliche Frauen, Firmanden und Kindergartenkinder.

Gottesdienste an drei Tagen

Die Gottesdienste an Fronleichnam werden in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz an drei Tagen gefeiert. Gemeinsam ist, dass die Gottesdienste möglichst im Freien stattfinden (bei schlechtem Wetter finden diese in den jeweiligen Kirchen statt). Wer gerne während der Messe sitzen möchte, kann sich eine Sitzgelegenheit mitbringen, auch das Gotteslob soll mitgebracht werden, um die Gebete, Texte und Lieder zu lesen.

Bei Fronleichnam wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert. Im Archivbild die Prozession in Eggingen mit Pfarrer Karl-Michael Klotz, Musikverein und Kirchenchor Eggingen, den Jungfrauen mit der Marienstatue und den Erstkommunikanten. | Bild: Yvonne Würth

Blumenteppich in Eggingen

In Eggingen dürfen die Kirchenbesucher etwas zum Blumenteppich beitragen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass jeweils einfarbige Blütenblätter oder Sträuße in Regenbogenfarben mitgebracht werden, denn es wird ein gemeinsamer Regenbogen gelegt. Kinder dürfen auch kleine Steine mitbringen. Auf Prozessionen wird jeweils verzichtet.

Fronleichnam 2020 in Eberfingen: Trotz der Auflagen gelang es in Eberfingen, einen Blumenteppich für den Gottesdienst an Fronleichnam zu gestalten. | Bild: Yvonne Würth

In den übrigen Orten Stühlingens wird voraussichtlich ein Blumenteppich gelegt, dabei unterstützen die Erstkommunikanten oftmals die erfahrenen Frauen. Die Gottesdienste für Fronleichnam finden statt am Donnerstag, 3. Juni um 9 Uhr in Eberfingen neben der Kirche St. Peter und Paul, um 10 Uhr in Eggingen auf dem Kirchplatz St. Gallus; am Sonntag, 6. Juni um 9 Uhr in Lausheim vor der Kirche St. Nikolaus, um 10 Uhr in Stühlingen bei der Kirche Heilig Kreuz, um 17.30 Uhr am Kindergarten Grimmelshofen; am 13. Juni um 9 Uhr in Schwaningen am Haus Held/ ehemalige Post und um 17.30 Uhr beim Bürgerhaus Blumegg.

Anstatt der mit frischen Blumen geschmückten Teppiche der vier Freiluftaltäre anlässlich Fronleichnam gab es im Vorjahr in der Kirche St. Gallus Eggingen neben dem Gottesdienst eine Fotoausstellung von Reinhard Limberger. | Bild: Yvonne Würth

Gottesdienst mit Anmeldung in Schwerzen

Eine Anmeldung zum Gottesdienst zu Fronleichnam in Schwerzen ist aktuell nötig, darüber informiert Maria Maier vom Pfarrbüro Wutöschingen. Die Anmeldung ist über die Homepage www.kath-sekw.de sowie per Telefon 07746/5440 möglich bis zum 2. Juni um 10 Uhr Wer für einen Gottesdienst angemeldet ist, braucht keinen Zettel mit Kontaktdaten zum Gottesdienst mitbringen. Bei Unsicherheiten und Fragen freut sich Pfarrsekretärin Maria Maier über einen Anruf.

Die Gottesdienste mit Prozession zu den floral geschmückten Freiluftaltären anlässlich Fronleichnam finden im Wutachtal anders als gewohnt statt. Während der Corona-Pandemie wird Abstand gehalten. Hier ein Archivbild in Erinnerung an die gemeinsame Feier der Gemeinde Wutöschingen in der Kirche St. Maria Magdalena. | Bild: Yvonne Würth

Rückblick auf Fronleichnam 2020

Bereits zum zweiten Mal wird Fronleichnam anders als üblich gefeiert. Neben der Erstellung eines Hygienekonzeptes waren die Gemeindeteams im Vorjahr mit Alternativen beschäftigt. So gab es in Eggingen eine Foto-Ausstellung in der Kirche. Fotograf Reinhard Limberger hatte Bilder der schönsten Blumenteppiche Eggingens der Vorjahre präsentiert. In Eberfingen hatte Messnerin Barbara Maier ein Zeitfenster organisiert, in welchem die Kinder und Jugendlichen die zuvor auf Karton erstellten Motive als Mosaik zusammengelegt hatten. Die Besucher konnten vor und nach dem Gottesdienst.