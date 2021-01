von Jutta Binner-Schwarz

Wieder ist die Grenze zur Schweiz mehr oder weniger zu, wenn auch keine Barrikaden aufgestellt wurden, wie es beim ersten Lockdown der Fall war. Grenzgänger können ihren normalen Weg zur Arbeit nehmen, Einkaufs- und andere Touristen sind allerdings unerwünscht.

Der Warenverkehr zwischen Stühlingen und dem Kanton Schaffhausen war schon öfters verboten oder zumindest stark eingeschränkt. Das verführte natürlich zum Schmuggeln, etwa von Kaffee und Rauchwaren, wie Schmuggelgeschichten erzählen, die im Zusammenhang mit Ausstellungen des Schwarzwaldvereins Stühlingen festgehalten wurden.

Schmuggelei beschäftigte die Behörden beidseits der Wutach schon immer. So befand der Weizener Bürgermeister 1841, dass der wegen Baufälligkeit abgerissene „Wizzemer Steg“ nicht mehr ersetzt werden solle, da er nur „Trunksucht und Schmuggelei“ Vorschub leiste. Er setzte sich mit seiner Meinung nicht durch, und so mögen hier allerlei Waren die Länder gewechselt haben.

1916 bis 1918 wurde der Steg mit Stacheldraht verrammelt, am 21. Dezember 1938 wurde er auf Drängen des Waldshuter Bezirksamtes durch Bauamtsarbeiter der Gemeinde Schleitheim abgebrochen. Das nationalsozialistische Deutschland war an einer durchgängig abgeriegelten Grenze interessiert und das nicht in erster Linie, um das Schmuggeln zu verhindern, sondern um Schlupflöcher für Flüchtlinge stopfen.

Alles ging im „Stumpenlohn“

Nach dem Ersten Weltkrieg schien der kleine Grenzverkehr kein Problem zu sein. Der Stühlinger Stadtpfarrer Schenkel schrieb dazu in seinen „Jahresaufzeichnungen 1920“:

„Das Jahr fängt noch mit der Lebensmittelnot an. An der Grenze blüht der Schmuggel. Man durfte im Herbst 1919 und besonders im Frühjahr aus der Schweiz Stumpen holen ohne Paß. Von 7 bis 9 Uhr durfte jeder passieren und 4 Päckchen Stumpen mitnehmen. Man kaufte dort für 3.50 und verkaufte über der Grenze für 8 bis 9 Mark. Es ging alles in dieser Zeit im Stumpenlohn. Auf der Wutachbrücke bewegten sich in dieser Zeit 1000 Menschen, sie hatten mehr Verdienst als auf der Arbeit. Sogar die Schwester Oberin im Spital holte Stumpen. Der Schmuggel blühte, so dass böswillig es von Grießen im Zollausschlussgebiet hieß, es schmuggelt alles bis auf den Dekan und bald darauf: Es schmuggelt alles bis auf die Mutter Gottes in der Kirche. Es war eine Sucht, bis endlich die Grenzbestimmungen anders wurden.“

Der Stühlinger Geistliche war offensichtlich nicht begeistert von diesen Gepflogenheiten.

Gut versteckt

In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war es noch üblich, dass die Schleitheimer in Stühlingen „Schlagraum“ kauften, um dort Feuerholz zu machen. Dieses wurde dann im Pferdefuhrwerk über die Grenze transportiert. Man erzählt sich, dass unter dem Heizmaterial ab und zu Kleidungsstücke wie Mäntel geschmuggelt wurden, die die Stühlinger Schneider zu günstigen Preisen genäht hatten.

Zum Schmunzeln ist die Geschichte der Stühlingerin Ruth Kehl, die 1930 in Oberwiesen geboren wurde, weil ihre Eltern damals in der Hohenlupfen-Stadt keine Wohnung gefunden hatten. Bei Kehls Taufe sollte es einen Schinken aus Weizen geben. Aber wie diesen über die Grenze bringen? Vater Kehl hatte die Lösung: Er stellte sich heimlich auf die Wutachbrücke und warf das gute Stück einfach hinüber ans schweizerische Ufer.