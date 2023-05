Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Lausheim in der voll besetzten Wutachhalle Ewattingen setzte neue Maßstäbe. Nicht nur musikalisch zeigten sich die 34 Musiker von ihrer besten Seite, auch wurde Ehrendirigent Helmut Kaiser nach 30 Jahren am Taktstock verabschiedet, was von allen Besuchern und den Musikern mit stehendem Applaus gewürdigt wurde.

Bewusst nicht als Abschiedskonzert tituliert, hatte der Verein sein erstes Konzert seit der Corona-Pandemie, sondern als Frühjahrskonzert. 2008 hatte sich Helmut Kaiser bereits verabschiedet, wurde aber wieder angefragt, da die Chemie zwischen seinem Nachfolger und den Musikern nicht gestimmt hatte.

Der bis zur Hauptversammlung amtierende Vorsitzende Torsten Maier möchte nun als neuer musikalischer Leiter den Verein führen und Helmut Kaiser nimmt sich eine musikalische Auszeit, welche er sich nach 30 Jahren redlich verdient hat. Sein vorerst letzter Auftritt wird beim Bezirksmusikfest in Bettmaringen sein, wenn der neue Dirigent wegen der Erstkommunion der Tochter entschuldigt fehlt.

Wie gut die Programmauswahl den Geschmack des Publikums getroffen hatte, zeigte es nach jedem Stück mit entweder höflichem, leisen Applaus oder aber begeistertem Applaus und Jubelrufen – die Jubelrufe überwiegten. Gewünscht und gewährt wurden auch zwei Zugaben: Ein Mix aus Slavonicka Polka und Partymusik mit Gesang sowie der Schlagerklassiker „Im Wagen vor mir“, bei dem Helmut Kaiser und Judith Korhummel den Sangespart übernommen hatten.

Gestartet war der Abend klassisch mit Musik von Johann Sebastian Bach – wer sich aber bereits gelangweilt im Stuhl zurückgelehnt hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt, denn nach dem braven Arrangement „Air“ von Jan Bosveld wurde es rockig in der „Toccata“, arrangiert von Jan van Kraeydonck. Robert Baumann blies anstatt Posaune das Didgeridoo, ein Plastikröhren-Schlagzeug erklang, außerdem Gesang in fremden Zungen und klappernde Instrumente: „Indian Fire“ von Mario Bürki versetzte das Publikum in die Welt der nordamerikanischen Ureinwohner. Spätestens beim Marsch „Ungarns Kinder“ von Emil Toft zeigte das Publikum seine Begeisterung. Auch das „Concierto de Mariachi“ von Hector Sevillanas mit Solisten auf Trompete, Tenorhorn und Saxophon fand sehr guten Anklang. Es fanden auch Ehrungen statt (wir berichten noch).

Den zweiten Konzertteil eröffneten die Lausheimer Musiker mit dem „King of Pop“ Michael Jackson. Der „Mars der Medici“ von Johan Wichers, ein „wahrer Hinhörer“, wie die beiden charmanten Ansagerinnen Josi Kech und Judith Korhummel betonten, kam ebenfalls sehr gut an beim Publikum. Zum Abschluss ertönten die beliebtesten Titel der „Blues Brothers“ und von Wolfgang Petry, bevor mit den „Mölltaler Polkasternen“ der Abend beendet wurde.

Ihr Debüt gaben Samia Kalinasch und Leonie Kech (beide Saxophon), Joshua Albicker (Posaune) und Quereinsteiger Sven Bühler (Klarinette). Im Anschluss an das Konzert wurden Bilder aus 30 Jahren Ehrendirigent Helmut Kaiser gezeigt.