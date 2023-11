Einen zufriedenstellenden Rückblick und einen Ausblick gegeben hat es in der Versammlung des Arbeitsbezirks 4 im Blasmusikverband Hochrhein im Vereinsheim in Eggingen. Die Bezirksvorsitzende Monika Eichin nannte das erstmals veranstaltete Orchesterprojekt 1-1-1 für den Nachwuchs des Verbands „einen vollen Erfolg für das Miteinander unter den Vereinen“. Als Termin für das zweite 1-1-1-Projekt wurde das Wochenende von 20. bis 22. September 2024 gefunden. Der Ort richtet sich nach der Verfügbarkeit und der Teilnehmerzahl. Interessierte sollen sich gleich bei der Bezirksvorsitzenden melden, da die Nach- und Vorbesprechung bereits in Kürze stattfindet. Dirigent Gerhard Blatter aus Eberfingen freute sich über das gelungene Wochenende: „Es ist wichtig, dass es auch junge Dirigenten sind, weil es Kinder sind, es war eine schöne Sache.“

Damit es nicht zu viele Überschneidungen gibt, wurden die Termine der Konzerte und großen Feste der 15 Bezirksvereine festgehalten. Neu plant der Musikverein Epfenhofen, im Zwei-Jahres-Turnus sein Dorffest zu veranstalten, nachdem das Open-Air-Jubiläum positive Resonanz erfuhr. „Es freut mich total, dass wir nach Corona wieder die Spur gefunden haben, dass jedes Jahr ein Fest auf Bezirksebene stattfinden kann“, so die Bezirksvorsitzende Monika Eichin.

Für 2025 planen Musikverein und Feuerwehr Lausheim um das Vatertagswochenende ein drei- bis viertägiges Bezirksmusikfest mit großem Festumzug, an dem abwechselnd Musikvereine und Feuerwehrfahrzeuge zu sehen sind. Ebenso um den Vatertag plant der Musikverein Blumegg sein Bezirksmusikfest für 2026, ab 2027 sind die Termine noch frei für interessierte Vereine.

Der abwesende Bezirksdirigent Andreas Hausy sendete seinen Dank an die Dirigenten für die Vorbereitung des Gesamtchors und wünschte gutes Gelingen für die Konzerte. Vizepräsidentin Brigitte Russ freute sich über die große Resonanz der zentralen Ehrungsfeier in Wutöschingen: „Es waren 148 Urkunden und Nadeln, wir haben nur 20 per Post verschicken müssen. Es war wirklich sehr schön, auch für uns, dass es so gut angekommen ist.“ Die nächste zentrale Ehrung soll wieder am dritten Oktoberwochenende stattfinden, der Ort wird nach der Häufigkeit der Vereinsehrungen festgelegt.

Die Daten in der Vereinssoftware ComMusic sollen regelmäßig gepflegt werden, die Termine für die Verbandsmeldungen und Ehrungen stehen wieder an, auch soll ComMusic künftig nur noch auf dem Server genutzt werden. Von dieser Umstellung sind mehr als die Hälfte der 108 Verbandsvereine betroffen, für Fragen stehen die Verbands-EDV-Experten Rolf Gallmann und Jürgen Güll zur Verfügung. Ab Januar 2024 sucht der Musikverein Dillendorf einen Dirigenten, die Vereinsvertreter wurden gebeten, in den eigenen Reihen nachzufragen.

Bezirksmusikfest 2024

Gemeinsam feiern die Spielgemeinschaft Musikverein Weizen/Musikverein Lembach sowie der FC Weizen von 8. bis 12. Mai ein Fest. Der doppelte Anlass rechtfertigt die Kombination aus Fußball und Musik: Der FC Weizen wird 100 Jahre alt und der MV Weizen holt sein Fest zum 125-jährigen Bestehen nach, das wegen Corona verschoben wurde. Gefeiert wird fünf Tage lang. Am Mittwoch, 8. Mai, gibt es ein Handwerkervesper und Elfmeterturnier. Am Vatertag, 9. Mai, spielt ab 11 Uhr Blasmusik auf und ab 18 Uhr gibt es DJ-Beats. Am Freitag, 10. Mai, ist Jugendfußballtag, am Samstag, 11. Mai, ab 10 Uhr, und um 20 Uhr ist Mallorcaparty mit Micha von der Rampe, Carolina und Killer-Michel. Abschließend wird am Sonntag, 12. Mai, Bezirksmusiktag gefeiert mit großem Umzug ab 12 Uhr. Die Bezirksvereine spielen am 12. Mai in der ausgelosten Reihenfolge in Weizen: Stühlingen mit Schwaningen, Eggingen, Blumegg, Ober-Unterwangen, Lausheim, Epfenhofen (eventuell bereits am Vatertag), Eberfingen, Dillendorf, Mauchen, Bettmaringen, Fützen, Grimmelshofen und Ewattingen.