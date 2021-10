Die Ergebnisse des nichtoffenen Planungswettbewerbs mit Verhandlungsverfahren und Vergabe von Architektenleistungen zur Sanierung mit Umbau oder Erweiterung des Rathaus Stühlingen wurden am Mittwoch in der Stadthalle Stühlingen gezeigt, es gab Preisgelder bis 20.500 Euro. Die Stadthalle am Bahndamm 13 Stühlingen (nicht barrierefrei) ist zur Besichtigung offen am heutigen Donnerstag, 28. November und Freitag, 29. November von 16 bis 18 Uhr. Hier sehen Sie die Bilder.

