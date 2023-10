„Isch dä Klowage au saniert, triebe mer diä Fasnet ungeniert!“ Unter diesem Motto startete die Fasnachtseröffnung des Narrenrates in Ewattingen in der Burg gleich mit einem Knaller. Nachdem Philipp Keller seine zehnköpfige Elfertruppe zum „Klima-Elfer“ gemacht hatte, stürmte er mit ihnen die Bühne. Sie hielten Schilder in die Höhe. Unter anderem war zu lesen: „Ich bin Bieraktivist und klebe mich an der Theke fest“. Die Elfergeneration drohe auszusterben, weshalb er nach Männern mit einem Bilderbuch-Körper gesucht habe. Er konnte Kevin Krause als neues Mitglied werben, der sich dann fast hüllenlos vorstellte und schräg singend ein „Statement für die Ewigkeit“ gab. In der in „Hansel Pflum“ umbenannten Schule habe ein Bonndorfer Pflumeschlucker nun als Rektor das Sagen. Was der wohl mit den Kindern vorhabe? Muss etwa täglich der Narrenmarsch der Pflumeschlucker gesungen oder das Gumpen geübt werden?

Dass der Sportplatz jeden Sommer austrocknet und der Sportverein deshalb unbedingt einen Kunstrasen benötigt, machte Artur Riester als Stefan Kech deutlich. Seine Zuhörer und Kritiker waren Alteisensammler Ben (Joshua Dornfeld), Mallorca-Gänger Säge, (Heiko Retzke), Gottfried Meister (Felix Kuschel) und „Ohne Colaweizen sage ich gar nichts“ (Simeon Mauch). Das (un-)attraktivste Gebäude der Gemeinde, das alte Schlachthaus, wurde zu „Waldos Cannabis Paradise“. Burg-Wirt Ewald Schmidt (Simeon Mauch) trug mit drei seiner „Gras“-Lieferanten den Song „Don‘t worry, be happy“ mit verändertem Text vor.

Philipp Keller lobte das Trio, das aus dem völlig maroden Wagen des Gesangvereins einen Klowagen gebaut habe. Jochen Müller (Joshua Dornfeld), Leonhard Riester (Bruder Artur) und Michael Meister (Marc Vetter), die Renovierer, diskutierten über die neue Dimension der Notdurftverrichtung. Auch der frühere Sparkassenchef Theo Binninger war Thema, hatte er doch bei seiner Abschiedsfeier viele mögliche Vorlagen geliefert, die der Narrenrat verwenden konnte.