von Yvonne Würth

Um den Bewohnern des Pflegeheims In den Brunnenwiesen Stühlingen eine Freude zu machen, verschenkte Cornelia Cipa-Jung Motiv-Ballons mit einem Lächeln. „Die alten Herrschaften, mit allem nötigen Respekt, werden ein Stück weit vergessen. Sie sind in ihren Zimmern eingesperrt, deshalb wollte ich jedem ein Lächeln schenken“, erzählt Cornelia Cipa-Jung auf Nachfrage dieser Zeitung.

Eigentlich hatte sie diese als Ostergeschenk geplant: „Die Idee stand schon länger im Raum“, doch erst musste abgeklärt werden, ob dies angesichts der zahlreichen Auflagen erlaubt sei oder nicht. Denn aufgrund der Corona-Pandemie dürfen aktuell außer den Pflegekräften keine Besucher in das Pflegeheim, um die Bewohner vor einer Ansteckung zu schützen.

Am Montag fand dann die Übergabe an Melitta Hofmeier vom Pflegeheim statt. 41 mit Helium gefüllte Ballons konnten dabei übergeben werden, für jeden der Bewohner einen ins Zimmer, außerdem zieren die Ballons die Gänge. In ihrer Kreativ-Werkstatt „Bunte Ballons“ führt Cornelia Cipa-Jung neben den lächelnden Ballons ein ganzes Spektrum an aufmunternden, witzigen oder festlichen Ballons. Im Pflegeheim hatte sie bereits zur Adventszeit zusammen mit ihrem Mann den Nikolaus samt Knecht Ruprecht vertreten, auch bei den Aktionen des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen wie dem Stühlinger Frühling, Stühlinger Herbst und Weihnachtsmarkt zeigt sie sich regelmäßig aktiv. Bei der Busfahrerin Cornelia Cipa-Jung fährt ein weiterer motivierender Luftballon mit, um die Fahrgäste aufzumuntern.

Melitta Hofmeier hatte sich über Facebook bereits über die Bilderaktion der Landjugend Bettmaringen herzlich bedankt: „Vielen herzlichen Dank für die tollen Bilder mit den ganz persönlichen Grüßen. Unseren Bewohnern in der Pflegeeinrichtung in den Brunnenwiesen werden die Bilder einzeln gezeigt und die Texte vorgelesen, bevor sie einen Platz für die tägliche Begutachtung und Freude an einer Wand finden. Vielen Dank für die tolle Idee und die vielen strahlenden Augen!“

Info unter www.ballon-verpackungen.de sowie per E-Mail (conny.biest@t-online.de).