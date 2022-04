von Yvonne Würth

Der 32. Stühlinger Frühling als erstes Fest seit der Pandemie konnte als voller Erfolg verbucht werden. HGV-Chef Reinhard Schmitt zeigte sich sehr zufrieden: „Trotz dem nicht perfekten Wetter hat es viele Leute auch am Sonntag gehabt. Das zeigt mir, die Leute wollen leben, die wollen raus.“

Der Verein Der Handel- und Gewerbeverein Stühlingen (HGV) wurde 1986 gegründet. Seit 1988 organisiert er den Stühlinger Frühling. Der Stühlinger Herbst schloss sich im Jahr 2009 an. Reinhard Schmitt ist seit 2010 Vorsitzender des HGV. Im Büro des Versicherungsvertreters in der Hauptstraße 12 in Stühlingen ist auch die Tourist-Info sowie eine der vier öffentlichen Toiletten untergebracht. Schmitt ist zu erreichen unter der Telefonnummer 07744/13 88.

Aufmerksamkeit für medizinische Grundversorgung

Unterschriften gesammelt hatte der Freundeskreis Krankenhaus Loreto Stühlingen mit der Vorsitzenden Susann Bächle. Wie wichtig eine zukunftsfähige Lösung für eine medizinische Grundversorgung im Wutachtal ist, zeigte die Anwesenheit Stühlinger Honoratioren, darunter Altbürgermeisterin Isolde Schäfer sowie Stadtrat und Lausheims Ortsvorsteher Bernhard Engel. Für den Erhalt des Krankenhaus Loreto Stühlingen haben sich bereits 3.173 Unterstützer in der Petition ausgesprochen, Infos unter Telefon 07744/531228 und per E-Mail (fkl@stuehlingen.de) beim stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Christian Saurer.

Vorführung der Feuerwehr

Die vorgeführte Übung in technischer Hilfeleistung der Feuerwehrabteilung Wangen wurde von vielen Zuschauern aufmerksam verfolgt. Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer erläuterte die einzelnen Schritte und Zusammenhänge.

Um den Fahrer retten zu können, musste bei der Übung durch die Feuerwehrabteilung Wangen das komplette Autodach entfernt werden. Geduldig sahen die Zuschauer beim 32. Stühlinger Frühling zu und zeigten sich beeindruckt. | Bild: Yvonne Würth

Angenommen wurde ein Verkehrsunfall mit zwei Autos, einer der Fahrer musste liegend transportiert werden. Deshalb wurde mit dem hydraulischen Rettungssatz das Dach entfernt. Für die Abteilung Stühlingen werden Kameraden gesucht, die in Stühlingen wohnen oder arbeiten. Infos gibt es beim Abteilungskommandanten Joachim Braun per E-Mail (ffw-stuehlingen-stadt@web.de) und Telefon 0162/7150204

Aktionen für die Ukraine

Spenden für die Ukraine-Hilfe generiert hatten Richard Beil und Jens Bryssinck mit dem Verkauf von leckerem Speiseeis, eine Summe von 642,40 Euro kam zusammen und wurde dem Ehepaar Sperisen übergeben. Dieses hat die Hälfte der 100 ukrainischen Flüchtlinge in Stühlingen im eigenen Speditionshotel untergebracht, koordiniert zahlreiche Sammelaktionen und hat bereits über 25 Lastwägen voller Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht.

Gleich mehrere Spendenaktionen gab es beim Stühlinger Frühling, unter anderem für die 100 ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die seit Ende Februar in Stühlingen untergebracht sind. Die beiden Stühlinger Unternehmer Richard Beil und Jens Bryssinck haben am Stühlinger Frühling einen Eisstand organisiert, die Einnahmen wurden vollständig den Eheleuten Sperisen übergeben. | Bild: HGV

Der Sängerbund Stühlingen hatte Gutscheine zum Crepes-Essen für die ukrainischen Flüchtlinge ausgegeben. Zum Dank und anlässlich ihres Osterfestes kochten die Frauen leckeres Essen und boten es gratis beim Stühlinger Frühling an, außerdem sorgten sie für heimische Musik auf dem Akkordeon.

Um für die zahlreichen Spenden einmal „Danke“ zu sagen, hatten die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, welche seit einigen Wochen bei Familie Sperisen im LOG-Fahrerhotel untergebracht sind, für die beiden Tage Stühlinger Frühling traditionelles Essen gekocht und kostenlos angeboten. | Bild: Yvonne Würth

Geradelt werden für den guten Zweck konnte bei der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen: 161 Kilometer kamen beim Stand am Stühlinger Frühlingen zusammen. Die Aktion läuft noch bis zum Samstag. In ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spendet die ukv, die Union Krankenversicherung AG pro geradeltem Kilometer einen Euro an die gemeinnützige Organisation „Ärzte ohne Grenzen.“ Bei mehr als 40.000 Kilometern wird der Betrag verdoppelt.

Organisatoren zufrieden

Zufrieden zeigte sich auch Initiator Anton Scherzinger: „Die Besucherzahl am Samstag beim Stühlinger Frühling war noch nie so hoch wie gestern.. Die Besucher hatten die Möglichkeit genutzt, sich in Ruhe bei den Anbietern umzuschauen und Fragen zu stellen. Für den „Wald der Zukunft“ wurden Baumscheibchen für die Pflanzung von 125 Bäumen verkauft, die Stühlinger Jugend zeigte sich hier sehr zufrieden.

Viele Angeboten für Kinder und Jugendliche gab es beim Stühlinger Frühling mit Kaspertheater und Zaubershow bei der Sparkasse, Mal- und Bastelangebot und vieles mehr. Im Bild sind (von links) Marina Gut, Jana Seiler und Sara Seiler von den Tischtennisfreunden Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Für Unterhaltung sorgte das Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche mit Kaspertheater und Zaubershow bei der Sparkasse, Mal- und Bastelangebot sowie Kinderhelmen und Wasserzielübung bei der Feuerwehr, Kinderkarussell, Süßigkeiten, Spielwaren, Fahrrad- und Kinderfahrzeuge-Flohmarkt des Elternbeirats Kinderland Hohenlupfen, Dosenwerfen und Esel streicheln bei der Stühlinger Jugend sowie bunte Luftballons.