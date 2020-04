von Elfriede Nosbüsch

Verbundenheit mit den Einwohnern demonstrierte der Musikverein Ewattingen nun schon zum zweiten Mal in Form eines Platzkonzertes der etwas anderen Art.

Moritz, Stefanie, Karla und Gerhard Baumgärtner sowie ... | Bild: Elfriede Nosbüsch

Dirigentin Tamara Winterhalder hatte Musikerinnen und Musiker am Karfreitag dazu aufgerufen, an der neuen Initiative teilzunehmen. Möglichst viele Akteure sollten sich an der Aktion „MVE für die Dorfgemeinschaft“ beteiligen.

Bonndorf Einnahmen brechen weg: Coronavirus trifft die Bonndorfer Geschäftswelt hart Das könnte Sie auch interessieren

Am Ostersonntagabend, nachdem der letzte 18 Uhr-Glockenschlag der St. Gallus Kirche verklungen war, erschallte im ganzen Dorf das „Hoch Badnerland“.

Lars und Joshua Dornfeld an der Posaune und der Trompete. | Bild: Elfriede Nosbüsch

Vor den Häusern, aus den Gärten und von Balkonen spielten die Teilnehmer anschließend noch das Lied „Die Gedanken sind frei“. Manch eine Gruppe, die auf Rufweite voneinander entfernt musizierte, gab anschließend noch etwas Unterhaltungsmusik zum Besten.

Sofia Dornfeld und Eva-Maria Beringer beim Musizieren. | Bild: Elfriede Nosbüsch

„Mit unserem Spaß am Musizieren möchten wir allen Menschen im Dorf eine Freude machen“, so der Vizedirigent Gerhard Baumgärtner.

Bonndorf Liebe in Zeiten der Corona-Krise: Zwei Bonndorferinnen berichten Das könnte Sie auch interessieren

Die Schwierigkeit für die Akteure war, dass die meisten Musikanten sich nicht sahen und praktisch mit viel Mut als Solostimme auftreten mussten. Dank der modernen Medien konnten die Teilnehmer sich ihre passenden Noten dazu im Internet herunterladen.

Benni Beringer am Schlagwerk. | Bild: Elfriede Nosbüsch

Die Begeisterung und die Freude am „Zusammenspiel in der Ferne“ war den Musikerinnen und Musikern deutlich anzusehen. Die Akteure brachten das Dorf einmal mehr zum Klingen.