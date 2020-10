von Yvonne Würth

Das macht Freude: Eine Tragkraftspritze im Wert von 15.000 Euro spendete die Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherungen an die Feuerwehr Eggingen.

Spendenübergabe: Eine feierliche Spendenübergabe im kleinen Kreis fand im Freien vor dem Feuerwehrgerätehaus Eggingen statt.

Als Würdigung der Arbeit der Feuerwehren unterstützt der BGV die Arbeit der Feuerwehren in den 439 Gemeinden in Baden jährlich mit bis zu 500.000 Euro. Der damalige Kommandant Martin Büche hatte im Frühjahr 2018 einen Antrag gestellt, bereits nach zwei Jahren konnte nun die Übergabe mit einem kleinen Fest veranlasst werden. „Sie haben den Rekord gebrochen“, freut sich Moritz Finkelnburg vom BGV-Vorstand. Im Durchschnitt dauere es acht bis zehn Jahre. In seiner Ansprache bedankte sich Moritz Finkelnburg bei den Kameraden: „Es ist uns ein sehr großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen. Es ist ein großes Glück, dass es in Baden solch engagierte und gut ausgebildete Rettungsexperten gibt, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen.“

Die Tragkraftspritze: Die Tragkraftspritze zählt zur Grundausstattung jeder Feuerwehreinheit. Mit der leistungsstarken Pumpe wird Löschwasser über weite Strecken zum Brandort gefördert, ohne dass ein vollausgestattetes Löschfahrzeug nahe der Einsatzstelle steht. Jedes Kilogramm zähle dabei, schreibt Torben Halama als Pressesprecher des BGV. Die mobile Rosenbauer/Fox Tragkraftspritze mit dem Gewicht von 160 Kilogramm und einem Dreizylindermotor kann von vier Männern leicht getragen werden. Bürgermeister Karlheinz Gantert freut sich über die Sachspende: „Die Tragkraftspritze ist ideal für unser Gewerbegebiet in Eggingen und entspricht den Forderungen des Kreisbrandmeisters und der Baurechtsbehörde.“ Mit der mobilen Tragkraftspritze können im Gewerbegebiet die fest installierten Löschwasserstellen genutzt werden.

Großes Anliegen: Der damalige Kommandant Martin Büche hatte die Gemeindeverwaltung bereits vor einiger Zeit von der Notwendigkeit einer Tragkraftspritze überzeugen können. Feuerwehrkamerad Siegfried Bauknecht hatte sogar einen Betrag für die TS 8 gespendet. Nun ist die Feuerwehr sogar im Besitz von zwei Tragkraftspritzen.

Moritz Finkelnburg vom BGV-Vorstand aus Karlsruhe freut sich über das große Engagement der 54 Kameraden der Feuerwehr Eggingen: Es ist uns ein sehr großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen. Es ist ein großes Glück, dass es in Baden solch engagierte und gut ausgebildete Rettungsexperten gibt, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen. | Bild: Yvonne Würth

Aktive Schadensverhütung: Seit 2009 ist das BGV-Brandschutzmobil im Einsatz. Mit Live-Vorführungen, Filmen und Schaubildern informiert das BGV-Brandschutzmobil die Besucher über Brandgefahren im Haushalt. Interessierte Vereine und Institutionen können das Brandschutzmobil gegen eine geringe Aufwandsentschädigung mieten. Wichtiger Teil der aktiven Schadensverhütung ist darüber hinaus die intensive Informations- und Aufklärungsarbeit. Ein Beispiel dafür ist die BGV-Brandschutzbroschüre in elf Sprachen.