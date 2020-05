von Yvonne Würth

Die Freude darüber, dass die Friseure wieder öffnen dürfen, wurde in der Nacht zum ersten Mai in Stühlingen deutlich: Unbekannte hatten an sämtlichen Schaufenstern der Friseur-Geschäfte Stühlingens rosa Herzen mit besonderen Botschaften geklebt.

„Das haben die Stühlinger Friseurbetriebe jeweils an ihren Geschäften vorgefunden. Das ist mal eine Mainacht-Aktion, die es verdient hätte, im SÜDKURIER erwähnt zu werden“, freut sich Reinhard Schmitt, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Stühlingen.

„Rettet uns, wir sind zugewachsen und vermummt. Wer kennt uns noch?“ Die unbekannten Stühlinger drücken mit den Herzen ihre Freude aus, dass nun Schluss mit der Corona-Mähne ist. | Bild: Stefanie Willin

Stefanie Willin vom gleichnamigen Friseurgeschäft hatte Bilder gemacht von den witzigen und netten Sprüchen: „Rettet uns! Wir sind zugewachsen und vermummt! Wer kennt uns noch?“ sowie „Wir lieben euch! Schön, dass ihr bald wieder da seid! Die Farbe ist raus! Grau ist die Maus!“ oder „Daumen hoch fürs Friseur-Handwerk!“ und „Wir haben euch sooo vermisst!, Welcome back, es grüßen euch die verwilderten Stühlinger.“

„Die Farbe ist raus, grau ist die Maus“ – mit witzigen Sprüchen und großen roten Herzen bedanken sich die Stühlinger in einer Mainacht-Aktion bei ihren Friseuren. Seit Montag dürfen die Friseurgeschäfte wieder unter Auflagen öffnen. | Bild: Stefanie Willin

Die Stühlinger Friseurbetriebe sind vorbereitet auf den Ansturm der Kunden und haben die Hygienevorschriften umgesetzt. Seit einer Woche besteht Maskenpflicht in Geschäften und dem ÖPNV.