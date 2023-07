Der Bergwacht Wutach steht nun ein All-Terrain-Vehicle (ATV) zur Verfügung. Das Fahrzeug kann sommers wie winters bei Bergwachteinsätzen genutzt werden. Im Winter wird das ATV mit Raupenketten ausgestattet. Gedacht ist das Fahrzeug für Personal- und Materiallieferung an die Unfallstelle sowie medizinische Hilfe für den Patienten. Ein Patient kann sitzend transportiert werden.

Finanziert wurde das 34.000 Euro teure Quad-Fahrzeug über einen Landeszuschuss von 90 Prozent, die finanzielle Eigenleistung der Bergwacht lag bei einem Zehntel. Nach einer Fahrzeugeinweisung und einem Fahrertraining im Gelände kann jeder, der den Autoführerschein besitzt, das ATV fahren. Den kirchlichen Segen erhielt das Fahrzeug durch Pfarrer Linus Ibekwe: „Das Fahrzeug ist unterwegs, um Menschen zu helfen und diejenigen zu retten, die in not sind.“ Danach sprach er den Segen auch an die Führer dieses Rettungsfahrzeuges aus.

Einen ersten Eindruck von dem neuen Fahrzeug verschafften sich Vertreter der Feuerwehr Wutach, der DRK-Hundestaffel Hochschwarzwald, des DRK-Ortsvereins Bonndorf und auch Wutachranger Martin Schwenninger. Bürgermeisterstellvertreterin Corina Thoma informierte sich ebenso.

„Die Bergwacht Wutach ist auf engagierte und motivierte Mitglieder angewiesen. Die Wutachschlucht ist ein anspruchsvolles Einsatzgebiet“, betonte Matthias Schübel von der Bergwacht Wutach. Er ist hauptamtlich für die Organisation als Referent für Einsatz und Entwicklung zuständig. Das neue All-Terrain-Vehicle bilde zusammen mit dem Einsatzfahrzeug der Bergwacht eine wichtige Einheit, so Schübel.