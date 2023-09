Stühlingen – Die Feuerwehr Stühlingen lädt zu öffentlichen Herbstabschlussproben der zehn Abteilungen ein. Die Termine finden samstags statt, eröffnet wird die Saison mit Grimmelshofen am 14. Oktober um 14.30 Uhr auf dem Pfaffenholz-Grillplatz Grimmelshofen. Nahezu zeitgleich probt Blumegg, Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest.

Gemeinsam proben Eberfingen, Mauchen, Schwaningen, Stühlingen und Weizen in den Ausrückebereichen Süd und Mitte am 21. Oktober um 15 Uhr bei LOG im Sulzfeld Stühlingen. Den Abschluss am 28. Oktober machen Bettmaringen und Wangen im Ausrückebereich West um 14.30 Uhr in Wangen. Gleichzeitig probt Lausheim, hier stehen Uhrzeit und der Ort noch nicht fest. Darüber informiert Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer.