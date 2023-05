Nach der dreijährigen Corona-Pause hat der Zonta Club Bad Säckingen-Hochrhein nun sein sechstes Benefiz-Golfturnier veranstaltet. In Kooperation mit dem Golfclub Obere Alp in Stühlingen wurde das Turnier zugunsten des Zonta-Projekts „Power-Girls“ ausgerichtet. Trotz kühler Temperaturen hatten sich mehr als 30 Golfbegeisterte am Neun-Loch-Platz eingefunden, um in Vierer-Flights zwei Runden zu spielen. Hier spielen immer zwei Golfer zusammen im Zweier-Scamble, zwei solcher Teams gehen zusammen auf die Runde.

Die Mehrzahl der Teilnehmer war Frauen zwischen 20 und 80 Jahren und gut die Hälfte kam aus der Schweiz. Bei den Brutto-Spielern siegten Susanne Litz und Mirko Weselsky und bei den Netto-Spielern Santina und Lothar Schanz. Andrea Friedrich, Geschäftsführerin des Golfclubs Obere Alp, hat nach dem Turnier erfreut einen Spendenscheck über 3134 Euro an den Zonta Club überreicht.

Bei der Siegerehrung stellte Rita Rauter, Geschäftsführerin des Zonta Clubs, das Benefizprojekt vor. Die Zeitungen seien in jüngster Zeit wieder voll mit Gewalttaten gegen Mädchen. Es handle sich um Übergriffe Erwachsener ebenso wie um Gewalt zwischen Jugendlichen. Durch das Training solcher Situationen könnten Mädchen im Projekt „Power-Girls“ lernen, wie sie sich wehren können. Sauter dankte auch der Schirmherrin, der SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter.