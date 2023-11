Herr Nägele, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Wallfahrten für das Männerwerk Klettgau/Oberes Wutachtal zu organisieren?

Von 1981 bis 2015 war ich Pfarrgemeinderatsvorsitzender in der Pfarrei St. Maria Gündelwangen. 2015 ging ich in den Ruhestand, kandidierte nicht mehr und suchte mir ein anderes Betätigungsfeld innerhalb der Kirche. So kam ich zum Männerwerk.

Was macht das Männerwerk Klettgau-Wutachtal neben den bereits erwähnten Wallfahrten sonst noch?

Wir sind ein Team von ungefähr zehn Männern, die sich viermal im Jahr treffen und Aktivitäten organisieren. Das sind Wallfahrten, wie zum Beispiel nach Todtmoos oder nach Flüeli in der Schweiz, aber auch Andachten, Treffen oder kleinere Fußwallfahrten. Viele dieser Veranstaltungen sind auch offen für Frauen, aber manche sind ausdrücklich für Männer gedacht, wie zum Beispiel der Schwerpunkt des Männerwerkes in der Erzdiözese Freiburg, die Gebetswache auf dem Lindenberg bei St. Peter. Dort verbringen wir als Bereichsgruppe einmal pro Jahr eine Woche und beten für den Frieden in unseren Familien und auf der Welt. Während 48 Wochen im Jahr sind Gruppen aus den jeweiligen Bezirken da, oder auch ganz gemischte Gruppen aus der Erzdiözese.

Wer besucht die Gebetsgruppen auf dem Lindenberg?

Die meisten Männer sind Rentner – jüngere Männer sind oft sehr viel mehr eingespannt mit Familie, Beruf und Ehrenamt. Wenn man mehrere Wochen im Jahr mit der Familie in den Urlaub fährt, ist es meist nicht möglich, noch eine weitere Woche auf den Lindenberg zu fahren. Aber wir bieten mittlerweile auch Schnuppertage an, sodass Männer für zwei bis drei Tage übers Wochenende kommen. Und meine Erfahrung ist: Wer einmal zum Schnuppern hier war, kommt immer wieder. Seit Corona sind leider viele der älteren Männer weggeblieben, weil es ihnen inzwischen zu anstrengend ist. Deshalb kommen sie nicht mehr oder nicht mehr so lang auf den Lindenberg.

Was macht diese Männerwallfahrten denn so besonders für Sie und die anderen Teilnehmer?

Wenn wir auf dem Lindenberg zusammen sind, wissen wir, dass die Dinge, die wir diskutieren, auch unter uns bleiben. Natürlich sind wir alle tief im katholischen Glauben verwurzelt, aber wir reden auch über andere Themen. Die Männerwelt ist unglaublich offen und aufgeschlossen. Wir führen sehr viele persönliche Gespräche, reden auch über Dinge, die man sonst überhaupt nicht diskutiert, vielleicht nicht mal mit der Ehefrau. Männer haben Sorgen und Nöte, und sie brauchen ein Ventil, wo sie diese Dinge mal aussprechen können. Das ist das Schöne daran: Man weiß, dass andere ähnliche Themen haben. Ich erlebe ein unglaubliches Vertrauen von den Männern und ich genieße das sehr. Ich habe auch schon mal von einer der Ehefrauen die Aussage gehört, dass es gut ist, wenn die Männer mal eine Woche auf den Lindenberg gehen, weil sie dann nämlich wie neu zurückkommen.