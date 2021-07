von Yvonne Würth

Mit einer Lesung des internationalen Lesefestivals „Erzählzeit ohne Grenzen“ in den Räumen der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen ist in Stühlingen das kulturelle Leben nach dem Corona-Lockdown gestartet. Das Buch mit dem Titel „Wie alles begann und wer dabei umkam“ ist eine bitterböse Satire, ein Justizthriller und ein Abenteuerroman, wie Bürgermeister Joachim Burger mit augenzwinkerndem Verweis auf die Quellen in der Begrüßung zitierte. Das Publikum, 40 Personen hatten mit ausreichendem Abstand Platz gefunden, zeigte sich interessiert und wollte auch gerne die „nicht jugendfreie“ Zugabe von Autor Simon Urban hören.

Die Reihe Beim Literaturfestival „Erzählzeit ohne Grenzen“ des Jahres 2021 haben von 3. bis 11. Juli Autoren aus ihren Werken vorgelesen. Auftakt war ein Gespräch via Live-Stream. Die Veranstaltungsorte lagen am Hochrhein und im Hegau, auf deutscher und Schweizer Seite. Auch für das nächste Jahr ist wieder eine neue Veranstaltungsreihe „Erzählzeit ohne Grenzen“ geplant. Das Programm der kommenden Ausgabe wird im Frühling 2022 veröffentlicht.

„Sie sehen, das ist nicht der empathischste Held, sondern jemand, der kalt und gefühllos ist, aber absolut ehrlich und immer das sagt, was er denkt. Ohne Rücksicht auf Verluste. In einer Zeit, wo man nicht weiß, ob man alles sagen soll oder nicht“, stellte Autor Simon Urban seinen Protagonisten vor. Als Antagonistin wurde die böse Großmutter bereits zu Beginn verurteilt. Neben Szenen, die gleichzeitig zum Lachen und Weinen sind, weil sie bitterböse das Leben darstellen, durchziehen offen sowie versteckt Lebensweisheiten den Text.

So gibt es beispielsweise zwei Optionen, den Sinn des Lebens zu finden. Die erste Option ist gründliches Suchen und Nachdenken, was ohne Ergebnis sei, die zweite ist gleich das Weglassen des Nachdenkens, beides führe zum gleichen Ergebnis. Simon Urban reizte die Idee, einen Superhelden-Roman zu schreiben, der etwas ungewöhnlich ist. Der Ich-Erzähler J.H. entscheidet sich für den Weg der Selbstjustiz, er nimmt die Sache selbst in die Hand und entwickelt, wie andere Superhelden auch, dabei eigene spezielle Fähigkeiten. Bereits zu Beginn des Romans sitzt er als 72-Jähriger in einer Todeszelle in Deutschland und legt seine Biografie vor: „Man merkt, da stimmt was nicht“, erläuterte Simon Urban.

Über das Schreiben und Lektoren

Bürgermeister Joachim Burger und Vorstandsmitglied der Sparkasse Georg Riesterer gehörten im Anschluss an die Lesung zu den ersten, die den Autor mit Fragen löcherten, außerdem hatten beide Geschenke und Dankesworte mitgebracht. Das Publikum wollte gerne mehr wissen über den Autor und vor allem seine Art des Schreibens.

Eine Lesung im Rahmen des internationalen Lesefestivals „Erzählzeit ohne Grenzen“ fand in der Stühlinger Sparkasse statt. Von links: Vorstandsmitglied der Sparkasse Georg Riesterer, Autor Simon Urban und Bürgermeister Joachim Burger. | Bild: Yvonne Würth

Urban sei ein „klassischer Drauflosschreiber, der eine Idee hat, weiß wo er hinwill, und dann drauflos schreibt“. Als reine Schreibzeit für sein drittes Buch gibt er Eineinhalb Jahre an in einem Zeitraum von fünf Jahren. Die Sparkasse war in ein gemütliches Wohnzimmer verwandelt worden, das Publikum hatte neben der Lesung durch die Aufmerksamkeit des Teams hinter den Kulissen einen Mehrwert mitgenommen.