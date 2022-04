von Yvonne Würth

Ein Team, zusammengesetzt aus allen elf Ortsteilen der Seelsorgeeinheit, hat sieben Stationen zur Einstimmung auf Ostern vorbereitet. „Familien mit Kindern können ganz unkompliziert sternenförmig die Stationen durchwandern“, erklärt Gerlinde Blenk aus Bettmaringen.

Sowohl der Spaziergang mit Workshop und anschließendem Imbiss als auch die Osternachtfeier finden im Freien statt. Es sind kurze, leicht gängige Wege in Bettmaringen, Start und Ziel sind die Kirche St. Fridolin Bettmaringen. Treffpunkt ist am Karsamstag, 16. April, um 17 Uhr. „Wie eine Schnitzeljagd sind die Stationen aufgebaut, auf dem Hatzenberg und dem Kirchenareal“, so Blenk.

Die Teilnehmer können Osterkerzen und Kreuze basteln und lernen anhand von Symbolen die Entstehung und die Bedeutung von Ostern kennen. Für die Erstkommunionkinder gehört der Osterworkshop zu den Elementen der Vorbereitung auf ihre erste heilige Kommunion, weitere Kinder und Jugendliche sind gerne eingeladen, mitzumachen.

Im Anschluss laden die Erstkommunion-Eltern zum Essen und Trinken ein auf Spendenbasis, bevor dann um 19 Uhr mit dem Anzünden des Osterfeuers die Osternacht beginnt.

Der Gottesdienst mit Pfarrer Karl-Michael Klotz findet ebenfalls im Freien auf dem Kirchplatz Bettmaringen statt und dauert etwa eine Stunde. Die Erkenntnisse und Produkte des Osterworkshops werden beim Gottesdienst aufgegriffen. Mit drei symbolischen Preisen wird die Teilnahme am Schätzspiel honoriert. Der Osterworkshop ist ohne Anmeldung möglich, Fragen beantwortet das Pfarrbüro unter Telefon 07744/349.

Weitere Oster-Termine

Für den Kreuzweg-Spaziergang mit Kindern ist der Treffpunkt am Karfreitag, 15. April, um 10 Uhr bei der Kirche Heilig Kreuz Stühlingen. Kerzen für die Osternachts-Gottesdienste werden in Stühlingen, Eggingen und Bettmaringen bereitgestellt. Um eine Spende wird gebeten, Körbchen liegen bereit.

Am Ostersonntag können Kinder Osternester suchen bei der Kirche in Wangen im Anschluss an den Gottesdienst um 10.15 Uhr. Die Ostermesse „Missa Brevis in F“ von Valentin Rathgeber in lateinischer Sprache wird in der Kirche St. Peter und Paul Eberfingen am Ostersonntag um 10.15 Uhr aufgeführt. Die Kinderkirche am Ostermontag wird in der Kirche St. Gallus Eggingen um 14.30 Uhr gefeiert.

Der Schwarzwaldverein Stühlingen lädt mit Rainer Borsoi am Ostermontag zur Hegau-Wanderung ein. Start ist am Ostermontag um 9 Uhr in der Bahnhofstraße, Anmeldung erforderlich unter Telefon 07744/54 71.