von Juliane Kühnemund

Nach einer denkbar knappen Entscheidung im Wutacher Gemeinderat wird das Hallenbad in Ewattingen trotz der coronabedingten Einschränkungen des Betriebs über die Wintersaison geöffnet. Finanziell ist zwar davon auszugehen, dass ein dickes Defizit eingefahren wird, dennoch kippte das Votum auf die Seite der Badefreunde, die das Angebot auch in Pandemiezeiten aufrecht erhalten wollen.

Bei der Abstimmung – Hallenbad öffnen oder nicht – ergab sich eine Pattsituation. Fünf Ratsmitglieder wollten das Bad in dieser Saison geschlossen lassen, fünf waren für eine Öffnung. Bei einer solchen Stimmengleichheit gilt die Regel, dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung abgelehnt ist. Es kommt also auf die Fragestellung bei der Abstimmung an. Und da Bürgermeister Christian Mauch danach gefragt hatte, wer ist dafür, das Bad in der Saison 20/21 geschlossen zu lassen, konnte dafür bei fünf zu fünf Stimmen keine Mehrheit gefunden werden – die Folge: Das Hallenbad wird geöffnet.

Im Vorfeld der Abstimmung wurde über Für und Wider einer Badöffnung kontrovers diskutiert. Bürgermeister Christian Mauch machte darauf aufmerksam, dass es grundsätzlich erlaubt sei, das Bad in Corona-Zeiten zu öffnen, dass es aber erhebliche Einschränkungen geben wird. Nach den geltenden Vorschriften dürfen sich maximal 8 Personen gleichzeitig im Schwimmbecken aufhalten. Bei Kinderschwimmkursen liegt die Zahl bei 15 Personen.

Es müsse ein Zwei-Schicht-Betrieb eingeführt werden (wegen der notwendigen Desinfektion und Reinigung), im gesamten Gebäude herrsche Maskenpflicht (außer im Becken und den Duschen, letztere dürfen nur einzeln genutzt werden), es müsse eine Zugangskontrolle geben und für eine Überwachung brauche es zusätzliches Personal. Auch im Schwimmbecken gelte es Vorschriften einzuhalten, nämlich das Schwimmen im Kreis hintereinander, Ein- und Ausstiege müssen getrennt sein. Während der Badezeiten ist wegen der räumlichen Enge ein gleichzeitiger Kioskbetrieb nicht möglich.

Durch all diese eingeschränkten Möglichkeiten geht der Rathauschef davon aus, dass die Kosten steigen werden, während die Einnahmen nach unten sacken werden. Das Defizit, das 2019 bei rund 50.000 Euro lag, werde sich also erhöhen, und dies in Zeiten, in denen die Haushaltslage der Kommune ohnehin angespannt ist.

Wie Bürgermeister Christian Mauch in der Sitzung weiter bekannt gab, lag die Besucherzahl im Hallenbad in der Saison 19/20 bei insgesamt 7431 Personen. Davon entfallen 3391 Personen auf das öffentliche Baden, 2413 Besucher kamen durch die Schulen, 649 besuchten Kurse und 978 waren von Vereinen, insbesondere der DLRG. Das Bildungszentrum Bonndorf habe bereits bekanntgegeben, dass man das Hallenbad in Ewattingen nicht nutzen werde, ferner sei davon auszugehen, dass auch Risikogruppen fern bleiben.

Auch die Badesaison selbst werde kürzer ausfallen als sonst, erläuterte der Bürgermeister. Aufgrund der laufenden Umbauarbeiten an der Wutachhalle sei der Eingangsbereich nicht nutzbar, eine Öffnung komme somit voraussichtlich erst ab November in Frage. Ansonsten habe das Bad bereits im Oktober öffnen können. Mauchs Fazit: „Ein Badebetrieb ist zwar machbar, der Nutzen sei aber gering, die Kosten dagegen hoch – ich plädiere dafür, das Bad geschlossen zu lassen.“

Anderer Ansicht war Günter Nosbüsch (UWW). Seiner Meinung nach überwiegen die positiven Aspekte einer Öffnung das finanzielle Defizit. Das Bad sei für die Grundschule und den Kindergarten wichtig und auch auf die Schwimmkurse sollte nicht verzichtet werden. „Diese Punkte sind mir die Kosten wert“, sagte Nosbüsch. Auch Alexander Riester (CDU) war dafür, das Bad zu öffnen. Schwimmbäder seien immer ein Defizitgeschäft, das Angebot sollte man aber dennoch aufrechterhalten. Dieser Meinung schloss sich auch Erich Zimmermann (UWW) an.

„Für mich ist das finanziell eine zu große Nummer, wir sollten das Bad in dieser Saison zulassen“, meinte hingegen Susanne Schmidt-Barfod, die zu Beginn der Sitzung als neues Ratsmitglied (Nachfolgerin für den verstorbenen Erhard Graunke) verpflichtet worden war (siehe Bericht links). Und Frank Grieshaber (UWW) war noch unentschlossen, er hatte vorgeschlagen, eine Entscheidung zu verschieben, fand mit diesem Vorschlag aber keine Zustimmung.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung, das Bad geschlossen zu lassen, wurde dann mit fünf zu fünf Stimmen abgelehnt – Badefreunde können sich nun also darauf freuen, ab November wieder ihre Runden im Hallenbad Ewattingen ziehen zu können.