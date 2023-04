Die Spendeneinnahmen vom Mitarbeiter-Weihnachtsmarkt 2022 der Firma Sto wurden vom Vorstandsteam aufgerundet und nun übergeben, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Über den Verwendungszweck hatten die Azubis abgestimmt, und mit großer Mehrheit machte der Bundesverband Kinderhospiz mit Sitz in Lenzkirch und Berlin das Rennen. „Beim Weihnachtsmarkt kamen exakt 2816,90 Euro zusammen“, berichtet Heinrich Schmidt von der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Er war einer der Azubis und Studenten, die in Teamarbeit den internen Weihnachtsmarkt samt Tombola organisiert hatten. „Der Betrag wurde vom Vorstand auf 5000 Euro aufgerundet. Es gab eine Abstimmung unter allen Weizener Azubis, bei der man sich für eine soziale Einrichtung in der Region als Spendenempfängerin entscheiden konnte. Die Arbeit des Bundesverbandes Kinderhospiz in Lenzkirch hatte dann ganz klar die Nase vorn.“

Erfreut zeigten sich Elke Hohmann und Svenja Beuße, die als Vertreterinnen des Verbands aus Lenzkirch und aus Fulda nach Weizen kamen, um die Spende in Empfang zu nehmen. „Die meisten Menschen bekommen beim Begriff Kinderhospiz Angst und denken sofort an den Tod. Der gehört unausweichlich dazu, ja. Dass es bei uns aber meist laut und bunt zugeht und Familien oft über Jahre hinweg begleitet werden und auf vielfältige Art Unterstützung erfahren, das wissen viele gar nicht“, erzählte Elke Hohmann von ihrem Amt.