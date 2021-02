von sk

Eine junge Frau hat am Sonntag, 7. Februar, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ewattingen und Lausheim einen Überschlag mit ihrem Auto mit leichten Verletzungen überstanden.

Laut Polizeimeldung war die 19-jährige gegen 12.30 Uhr ins Schleudern geraten. Ihr Renault geriet von der Straße und überschlug sich. Auf dem Dach rutschte der Wagen wieder über die Fahrbahn, bis er auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Die Fahrerin kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein.