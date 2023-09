Die Firma Zelsius hat bei der Gemeinderatssitzung ein Leistungsverzeichnis vorgestellt, in dem sich die Kosten auf gut 412.500 Euro belaufen. Nach Abzug einer Zuwendung in Höhe von 168.000 Euro verbleiben für die Gemeinde Wutach knapp 250.000 Euro Kosten, die sich laut Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer wirtschaftlich noch im grünen Bereich befinden. Mit dem Ausbau des Nahwärmenetzes soll im Frühjahr 2024 begonnen werden. Bei etwa 40 Meter Ausbau pro Woche sollte der Ausbau nach maximal 20 Wochen beendet sein. Somit müsste das Heizen im Winter 2024/2025 realistisch möglich sein.

An der Sitzung nahmen auch zahlreiche Bürger teil, die Fragen zum Ausbau des Nahwärmenetzes stellten. So wollte man etwa wissen, warum keine Kunststoffrohre, sondern Stahlrohre verlegt werden sollen und ob noch Fördermittel für einzelne Bürger zu bekommen sind. Ein Mitarbeiter der beauftragten Firma Zelsius aus Behla-Hüfingen erklärte, dass Kunststoffrohre temperaturempfindlich seien und nur eine Lebensdauer von 25 bis 28 Jahre hätten. Stahlrohre dagegen könnten etwa 80 Jahre den hohen Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius standhalten. Das Teuerste am Verlegen der Rohre sei allerdings der Tiefbau selbst. Es wurde an der Sitzung in Aussicht gestellt, dass ein Informationsabend zum Thema Nahwärmenetz angeboten wird.

Stadtkreise und große Kreisstädte sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Da alle anderen Kommunen auf freiwilliger Basis ebenfalls einen Wärmeplan erstellen können, der gefördert wird, will auch die Stadt Stühlingen einen solchen erarbeiten. Sie strebt an, mit den Gemeinden Eggingen und Wutach einen Konvoi zu bilden, da Kommunen mit weniger als 5000 Einwohnern nicht einzeln förderfähig sind. Ein kommunaler Wärmeplan umfasst vier Elemente: eine Bestandsanalyse zum Wärmebedarf und zur Versorgungsstruktur, eine Potenzialanalyse erneuerbarer Energien und der Abwärme, ebenso die Entwicklung eines klimaneutralen Szenarios bis 2040 und eine kommunale Wärmewendestrategie mit entsprechendem Maßnahmenkatalog.

Gefördert wird bis 31.Dezember 2025 die Beauftragung eines externen Dienstleistungsunternehmens zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Die Planung muss hierbei alle drei Gemeindegebiete einbeziehen. Durch die Ausweitung des Untersuchungsgebietes bei drei Gemeinden brächte es eine maximale Förderung von 51.345 Euro, die entsprechend der Einwohnerzahl aufgeteilt wird. Der Anteil für Wutach läge bei 7.252 Euro Förderung bei möglichen 9.065 Euro Ausgaben. Dies bedeutet tatsächliche Ausgaben für die Gemeinde Wutach in Höhe von 1.813 Euro. Hierbei fiel es den Wutacher Gemeinderäten nicht schwer, mehrheitlich dafür zu stimmen.