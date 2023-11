Vor gut eineinviertel Jahren hat sich die Bürgerinitiative Bonndorf gebildet, als bekannt wurde, dass neben der Bonndorfer Kläranlage eine überdimensionale Klärschlammverbrennungsanlage mit Phosphorrückgewinnung gebaut werden soll. Man empfand es als sehr großen Eingriff in die Natur, in die Fauna und die Flora des Ehrenbachtals. Seit vergangener Woche ist die Bürgerinitiative Bonndorf nun ein Verein, der sich „BI-Bonndorf, Verein zur Erhaltung und Schutz des Ehrenbachtals“ nennt. Er wurde einstimmig von zirka 100 Mitgliedern gegründet und erhielt einen kompletten Vorstand. Vorsitzender wurde Michael Wagenknecht, zum stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Versammlung Harald Hofmeier, die Kassenführung übernahm Simone Bernhart und Schriftführerin wurde Angelina Wild. Als Beisitzer wurden Ortsvorsteher Matthias Utz, Wilfried Kaiser und Jürgen Schindler gewählt.

Michael Wagenknecht stellte die notwendige Satzung genau vor, die unter anderem die Gemeinnützigkeit des Vereins bestätigt. Als Ziel des Vereins wird in erster Linie der Schutz der Natur, der Raumschaft und der Menschen im Naturschutzgebiet des Ehrenbachtals genannt. Besonderer Focus wird auf den Luftschutz, den CO 2 -Ausstoß und die Nachhaltigkeit einer geplanten Monoverbrennungsanlage mit Phosphorrückgewinnung gelegt. Es wird kritisch hinterfragt, ob eine solche Anlage aus ökologischen und ethischen Gründen in einem Naturschutzgebiet, das auch noch in einer Tallage liegt, Sinn macht. Von der Firma Grenzebach aus Hessen wurde am Gründungsabend eine sinnhafte Alternative für den Landkreis Waldshut vorgestellt, die auch realisierbar wäre. Ingenieur Mathias Fälber berichtete, dass die Prototypanlage seiner Firma bereits im Genehmigungsverfahren auf Landesebene sei. Investor Bernhard Stulz hingegen konnte diesen Nachweis weder der Stadt Bonndorf noch der BI-Bonndorf bis dato liefern.

Fälber zeigte auch auf, dass zwischen der Entscheidung für ein Verfahren und der Inbetriebnahme erfahrungsgemäß bis zu sechs Jahren liegen. Das heißt, wenn man nächstes Jahr damit beginnen würde, wäre es im Jahr 2029 möglich, mit der Phosphorrückgewinnung zu beginnen. Er zeigte auch auf, dass mit dem geringen Ausmaß ihrer Anlage (zirka ein Handballfeld) keine zusätzliche Flächenerschließung nötig ist. Diese Anlage wird nämlich direkt auf die bestehende Kläranlage aufgebaut. Dadurch geschieht die Rückgewinnung direkt vor Ort. Der Vorsitzende des neuen Vereins, Michael Wagenknecht, äußerte im Gespräch sein Bedauern darüber, dass sich der Gemeinderat von Bonndorf nicht an die ihm aufgetragene Bürgerverantwortung hält. Er zeige nur Desinteresse. Bis heute bekamen die Anrainer keine rechtlich zulässige Einsichtnahme in die Unterlagen und die Abwägungen bezüglich der geplanten Monoverbrennungsanlage. Auch die vom Investor versprochenen und angekündigten 14 Gutachten liegen immer noch nicht vor oder werden der Bevölkerung mutmaßlich vorenthalten, so Wagenknecht.