von Juliane Kühnemund

„Es war eine super Veranstaltung, die bei allen Teilnehmern und Zuschauern sehr gut angekommen ist.“ Dieses Fazit zieht Jochen Müller, Vorsitzender des Skiclubs Ewattingen, über den Ersten Waterslide Contest, den der Verein bei der Wutachmühle auf die Beine gestellt hat. Feucht-fröhlicher Skispaß war dabei angesagt – After Show Party inklusive.

Skiclub Ewattingen Seit 1966 treffen sich im Skiclub Ewattingen Freunde des Skisportes. Der Verein zählt rund 250 Mitglieder und betreibt auch einen eigenen Skilift. Vorsitzender ist Jochen Müller, Jugendleiter Mario Kienzle. Regelmäßig bietet der Verein auch Skikurse für Kinder und Jugendliche an und richtet Kurse für Skigymnastik aus. Informationen über den Verein gibt es auch Internet unter (www.skiclub-ewattingen.de).

Der Skiclub Ewattingen ist durchaus bekannt dafür, dass er seine Aktivitäten nicht nur auf die Wintermonate beschränkt. Im Sommer 2020 fegten etliche Sportler beim Ski Cross Cup auf Gras-Skiern über die Piste am Ewattinger Skilift. In diesem Jahr setzten die Verantwortlichen noch einen drauf: Beim Waterslide-Contest galt es, auf Skiern übers Wasser zu gleiten, den notwendigen Schwung holten sich die wagemutigen Wasserskifahrer über einen am Hang angelegten Schanzenanlauf.

Teilnehmer aus der ganzen Region

30 Teilnehmer hatten sich in das nasse Vergnügen gestürzt. Die Waterslider kamen nicht nur aus Ewattingen, sondern auch aus dem Raum Bonndorf und Schluchsee. „Die weiteste Anreise hatten Sportler des Skiclubs Gottmadingen auf sich genommen“, freute sich Jochen Müller über das Interesse an dem spaßigen Wettkampf. Gestartet werden konnte einzeln oder als Gruppe (mindestens fünf Personen). Im Einzel gab es drei verschiedene Wertungen: Last Standing, Best Costume, First Naked.

Etwa 30 wagemutige Skisportler stürzten sich beim Wettbewerb ins nasse Vergnügen. | Bild: Samuel Mauch

Die Teilnehmer legten durchaus einen gewissen Ehrgeiz an den Tag. Gerne genutzt wurde die Möglichkeit, einige Trainingsläufe zu absolvieren, um ein Gefühl für das Rutschen über die Wasseroberfläche zu bekommen. Wer den Titel in der Kategorie „Last Standing“ erringen wollte, musste bei den Durchgängen stets komplett über das Wasserbecken hinauskommen.

Die Schwierigkeit dabei: Der Anlauf wurde in jedem Durchgang verkürzt – solange, bis eben nur noch einer, „Last Standing“, nicht vorzeitig baden ging. Die Skier wurden im Übrigen vom Veranstalter gestellt, lediglich Helm und Skischuhe mussten mitgebracht werden. Teilnehmen konnten alle Ski- und Wasserfreunde ab 15 Jahren. Gegen 18 Uhr standen dann die Sieger dieses ersten Waterslide Contests fest.

Gewinner fahren nach Ischgl

Gewinner der Wertung Last Standing wurde Joshua Dornfeld. In der Kategorie Best Costume holten sich Felix und Leoni vom Skiclub Gottmadingen den ersten Platz. Die Sieger dürfen sich über eine Skiausfahrt nach Ischgl freuen. Nach Ischgl geht‘s auch für den/die „First Naked“, „den Namen lassen wir an dieser Stelle weg“, schmunzelt Skiclub-Chef Jochen Müller. Als Bestes Team machten sich die Teilnehmer des Skiclubs Bonndorf einen Namen. Ihnen winkt ein Gutschein im Kuhstall Ischgl im Wert von 50 Euro.

Nach dem spaßigen Sommer-Ski-Contest war die Veranstaltung aber noch lange nicht vorbei. Die wassererprobten Teilnehmer und die vielen Zuschauer konnten sich anschließend noch in die große After Show Party stürzen, mit Bierstand, Bar, Musik und gutem Essen vom Grill. Gefeiert wurde laut Veranstalter noch bis spät in die Nacht. Der Skiclub Ewattingen hatte natürlich auch ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das laut Jochen Müller von allen problemlos akzeptiert und angenommen worden war.