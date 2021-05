von Yvonne Würth

In der Ortschaftsratssitzung Grimmelshofen ist es erneut um den Rastplatz im Pfaffenholz gegangen. Nach dem bereits einiges an ehrenamtlicher Arbeit geleistet wurde, bittet Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser um Spenden, um die defekte Schaukel zu ersetzen: „Mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, Grenzfest 2914 im Brühl, Kaffeestube am Städtlefest in Stühlingen, Bänklefest in Grimmelshofen, um nur einige der wesentlichen Veranstaltungen zu nennen, haben wir versucht, den finanziellen Grundstock für unser Rastplatz-Projekt zu erwirtschaften. Dabei wurden wir aus der Einwohnerschaft sehr gut unterstützt. In Form von Sachspenden (Kuchen) sowie durch die Mithilfe bei der Durchführung unserer Veranstaltungen konnten wir 2019 mit der Neugestaltung beginnen.“

Da der Specht Löcher in die Holzkonstruktion der Schaukel gebohrt hatte, soll diese durch eine Metallschaukel ersetzt werden. Der Ortsvorsteher und die Ortschaftsräte freuen sich über eine Spende. Er ist zu erreichen per Telefon 07744/67 63 und E-Mail (wolfgang-kaiser@web.de).