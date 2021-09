von Johannes Renner

Mikael Ebbesen fühlt sich wohl in Stühlingen. Der Däne ist Mitglied im Anglerverein und entspannt am liebsten an der Wutach. Hier und da springt eine Forelle im Wasser, während der Zahnarzt erzählt. Vom Norden hat es ihn in den Süden gezogen. Hier hat er auch seine Frau kennengelernt, mit der er zwei Kinder hat, die schon erwachsen sind.

Seit 1989 lebt Ebbesen in der Stadt an der Wutach. Damals hat er die Zahnarztpraxis von Dr. Ratter übernommen. „Der Plan war fünf Jahre zu bleiben und dann zurück nach Dänemark zu gehen“, so Ebbesen, der sich in die Wutach verliebt hat. Er habe sich damals mehrere Praxen angesehen, aber nirgends sei es so „gemütlich“ gewesen wie in Stühlingen. Wie es ihn hierher verschlagen hat? Zuerst habe er nach seinem Wehrdienst auf Grönland und der Rückkehr nach Dänemark nur etwas Auslandserfahrung sammeln wollen. Daraus wurde dann viel mehr, als er damals dachte.

Ruhe als besonderer Genuss

Die erste Station in Deutschland war eine Assistenzstelle Winterlingen, bevor es nach Stühlingen ging , wo er schließlich sesshaft wurde. Aus den fünf Jahren sind nun mehr als 30 geworden. Bereut hat er es nicht. Zwar sei die Umstellung groß gewesen sich vom großen Kopenhagen an das kleine Stühlingen zu gewöhnen, aber er genieße die Ruhe im Wutachtal. Dabei war Zahnmedizin gar nicht die erste Wahl. „Eigentlich wollte ich Militärpilot werden“. Die misslungene Aufnahmeprüfung wollte er im Folgejahr nachholen. Dazu kam es aber dann nicht mehr. Ebbesen blieb am Boden und ergriff auf Inspiration durch eine Freundin das Studium der Zahnmedizin. Das gefiel ihm so gut, dass er dabei blieb.

Deutsch hatte er schon in der Schule gelernt. Das fiel ihm nicht schwer. „In so einem kleinen Land wie Dänemark ist man mehr als anderswo darauf angewiesen, Fremdsprachen zu lernen.“ Generell findet Ebbesen das Bildungssystem in Dänemark in mancherlei Hinsicht im Vorteil. „Dort gibt es nicht so viel Druck hinsichtlich Noten. Es wird mehr davon ausgegangen, dass Kinder natürlich und von selbst lernen wollen“. Es gebe erst später Noten und man trenne die Kinder auch nicht so früh auf weiterführende Schulen auf wie in Deutschland.

Eines aber scheint die beiden Länder zu verbinden: Die Bürokratie. Zwar liebe Ebbesen seinen Beruf, aber die Bürokratie empfindet er als übertrieben. „Dieses ganze Drumherum nervt schon“, sagt er. Das könne auch mal stressig sein. Um dann zu entspannen, geht der Stühlinger Zahnarzt gerne zum Fischen an die Wutach oder zum Golf spielen. „Die Ruhe hilft, um wieder runterzukommen.“