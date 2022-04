von Angela Böhrer

Geschichtsunterricht lebendig und erfahrbar machen – das war das Ziel von Konrektor Patrick Siebler für seine Geschichtsklasse 10a der Realschule Stühlingen. Er organisierte für die Schüler eine Stadtführung mit Jutta Binner-Schwarz. Sie ermöglichte der Klasse einen interessanten und spannenden Einblick in die Geschichte der ehemals in Stühlingen beheimateten jüdischen Gemeinde.

Seit Beginn des 16. Jahrhunderts bis 1743 lebten jüdische Familien in der Stadt. Überwiegend wohnten sie in der früheren Judengasse, der heutigen Gerberstraße. In einem Schutzbrief von 1671 werden 13 Haushaltungen mit je zwei Familien erwähnt. Fürst Joseph Wilhelm Ernst zu Fürstenberg verlängerte die ursprünglich regelmäßig von der Obrigkeit ausgestellten Schutz- oder Satzbriefe nicht. Die Stühlinger Juden wurden ausgewiesen. Viele von ihnen zogen nach Gailingen, Randegg oder in die Schweiz.

Jutta Binner-Schwarz führt Zehntklässler der Realschule durch die Altstadt. | Bild: Angela Böhrer

Im „Judenwinkel“ steht noch das sogenannte Rabbihaus, an das die Synagoge angebaut war. Als wichtiges Relikt findet sich hier auch ein jüdischer Grabstein, der in der Nähe in einem Keller gefunden wurde. Er verweist auf den jüdischen Friedhof im Schinderwald, dessen Lage zwar eingegrenzt, aber nicht genau bekannt ist. Sehr bedeutend war Natanael Weil (1687 bis 1769), der später Oberrabbiner der badischen Juden wurde.

Auch Kurt Weill, der Komponist der „Dreigroschenoper“, hatte Stühlinger Wurzeln. Erwähnt wurden außerdem Levi und Regina Bloch mit Familie, die von 1893 bis 1914 im Stühlinger Städtle wohnten, bevor sie nach Waldshut umzogen. Die Schür am Stadtgraben in Stühlingen gehörte Blochs sogar bis in das Jahr 1917.

Für die Schüler der Klasse 10a war es interessant zu sehen, dass auch vor Ort jüdisches Leben existierte, da sie sich im Rahmen des Geschichtsunterrichts mit den Ursachen des Nahostkonflikts beschäftigen.