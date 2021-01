von Yvonne Würth

Stühlingen – Die aktuell starken Schneefälle stellen den Winterdienst in der Stadt Stühlingen vor große Herausforderungen. Neben dem Räumdienst des Bauhofs sind zahlreiche private Unternehmer auf den Straßen der zehn Ortsteile im Einsatz.

Flächengrößte Gemeinde mit herausfordernder Topografie: Stühlingen ist mit 93 Quadratkilometern die größte Flächengemeinde im Landkreis Waldshut. Mit dem tiefsten Punkt 449 Meter und dem höchsten Punkt 850 Meter Höhe ist die Topografie sehr herausfordernd. Dies macht sich seit dem starken Schneefall ab dem vergangenen Dienstag besonders bemerkbar. Elke Keller aus Grimmelshofen hat vom Obergeschoss ihres Zuhauses aus einen Blick auf das Geschehen am Donnerstagabend geworfen und stellte fest: „Der Schneeräumdienst ist gar nicht so ungefährlich.“

Private Schneeräumer in den Ortsteilen: Der Bauhof mit zehn Mitarbeitern und drei Fahrzeugen für den Räumdienst reicht für die zehn Ortsteile bei weitem nicht aus. Hier sind seit Jahren auch private Räumdienste im Einsatz. Volker Kramer räumt in Mauchen. Mit Sohn Lorenz Kramer übernimmt er den Winterdienst seit sechs Jahren in Bettmaringen und Mauchen: „Heute geht's wieder non-stop. Abwechselnd wird in Mauchen oder Bettmaringen um 4.30 Uhr angefangen. Und wenn es so schneit wie heute, geht es dann immer abwechselnd weiter", informierte Irene Kramer am Freitag. Der Leimackerhof in Mauchen wird als Biohof von ihr und ihrem Mann sowie Lorenz und Bernadette Kramer geführt. Mit ihren großen Traktoren erklärten sich die Bio-Landwirte im Jahr 2014 bereit, den Winterdienst anzubieten.

Seit über zehn Jahren ist Raimund Boll in Bettmaringen unterwegs in Sachen Winterdienst. Er räumt im Auftrag der Stadt den Friedhofsparkplatz und die Flächen beim Kindergarten. Florian Blatter ist in Eberfingen für die Todi-Solutions GmbH rund um die Uhr im Schippeinsatz. Simone Müller-Schanz hat dort Bilder vom Schneeräumdienst gemacht und unserer Zeitung freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Als weitere Schneeräumer im Einsatz sind Stefan Scheu in Blumegg, Weizen und Lausheim; Toni Becker in Wangen; Tobias Heigl in Eberfingen und Robert Tritschler in Grimmelshofen.