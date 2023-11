Die Jahresabschlussprobe der Feuerwehrabteilungen Wangen und Bettmaringen auf dem Sparenberg mit mehr als 40 Kameraden haben die Einwohner in großer Zahl verfolgt. Angenommen wurde ein Gebäudebrand mit acht verletzten und vermissten Personen und starker Rauchentwicklung. Entstanden sei der angenommene Brand in der Werkstatt der Familie Keller. Neben der Menschenrettung und der Brandbekämpfung gehörte zur Übung auch, einen der Atemschutzgeräteträger zu retten: „Zwischendurch ist einer unserer eigenen Angriffstrupps, was es in Einsätzen leider auch immer wieder gibt, noch zwischendurch verunfallt und sie haben Mayday gefunkt. Da müssen wir schauen, dass wir gleich jemanden hereinschicken, um den Trupp herauszuholen“, erläuterte der Wangener Abteilungskommandant Daniel Blattert im Anschluss an die Übung.

Zwei Personen wurden vom Balkon abgeseilt beziehungsweise per Leiter gerettet. Blattert zeigte sich zufrieden mit der Übung: „Soweit hat alles sehr gut funktioniert, alles ist tipptopp gelaufen.“ Der Bettmaringer Abteilungskommandant Armin Beck bedankte sich für die Einladung der Wangener und erläuterte den Besuchern, dass die Fahrzeuge im Ernstfall zu nah am Geschehen geparkt seien, was dem Schauzweck geschuldet sei. „Für uns war es eine realitätsnahe Übung“, auf der Anfahrt erfuhren die Kameraden den genauen Standort sowie nach und nach die Anzahl der Vermissten, die von zehn auf acht korrigiert wurde, bis schließlich kein Vermisster mehr gefunden werden musste.

Der stellvertretende Stadtjugendwart Tobias Müllek hatte die Kinder- und Jugendfeuerwehrmitglieder der beiden Abteilungen um sich geschart und mit ihnen das Löschen eines Papp-Hauses vorgeführt. Er sprach die jungen Besucher besonders an, ab dem sechsten Lebensjahr können sie der Kinderfeuerwehr Sirenenläufer beitreten und ab dem zehnten Lebensjahr der Jugendfeuerwehr. Bürgermeister Joachim Burger hob die Ausrüstung der Kinder- und Jugendfeuerwehr hervor. „2023 haben wir fast 10.000 Euro investiert in die Kleidung der Jugend, das ist gut angelegtes Geld. Geld, das Sie zur Verfügung stellen“, sagte er zu den Besuchern.