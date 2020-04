von raf

Wie die Polizei angibt, war der Mann gegen 16 Uhr auf den Ast eines Baums geklettert, an dem eine Seilsicherung befestigt war. Als der Ast brach, stürzte der 37-Jährige rund 20 Meter tief in die Schlucht ab. Seine beiden Begleiter alarmierten die Rettungskräfte. Zur Bergung des Abgestürzten waren laut Polizeisprecher Mathias Albicker 12 Mitglieder der Bergwacht aus Wutach, Menzenschwand und Höchenschwand im Einsatz. Der Schwerverletzte ist dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.