Zum Jahreswechsel findet im Kindergarten Bettmaringen auch ein Leitungswechsel statt. Armin Maaß, stellvertretender Kindergartenleiter, wird die Leitung übernehmen. Leiterin Luitgard Burger reduziert im Rahmen der Altersteilzeit ihr Stundenpensum.

Leitungswechsel: Das Leitungsteam ist eingespielt, für die Kinder wird die Leitungsänderung nicht bewusst wahrnehmbar sein, erklären die beiden Erzieher im Gespräch mit dieser Zeitung. Luitgard Burger ist seit Herbst 2006 Leiterin des Kindergartens Bettmaringen. Ab Januar wird sie wöchentlich im Wechsel zwei und drei Tage im Kindergarten sein, bleibt den Kindern also noch erhalten, bis sie im Herbst 2023 in den Ruhestand eintritt.

Erzieher Armin Maaß ordnet eine fertige Arbeit in den Portfolio-Ordner des Mädchens ein. Zum Ende der Kindergartenzeit stellt der gefüllte Ordner eine Entwicklungsübersicht dar. | Bild: Yvonne Würth

Gerne blickt sie zurück auf die Jahre in Bettmaringen und erinnert sich gerne an das jährliche Dorffrühstück, die Feiern anlässlich Sankt Martin und die Unterstützung der Eltern. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich das stark verändert, die Veranstaltungen mussten bereits zum zweiten Mal ausfallen. „Die Kinder sind selbstständiger geworden, beim An- und Ausziehen an der Garderobe und auch beim Händewaschen“, dadurch gibt es dennoch einen Lichtblick trotz der Umstände während der Pandemie, erklärt Luitgard Burger.

Erster Mann als Kindergartenleiter: Armin Maaß ist seit Herbst 2012 im Kindergarten Bettmaringen als stellvertretender Leiter und wechselt nun zum Jahresbeginn ins Amt des ersten männlichen Leiters eines Kindergartens in Stühlingen. Als Mann in einem typischen Frauenberuf spürte er aber von Anfang an keine Ressentiments, er wurde von Eltern und Kindern gleichermaßen bereitwillig angenommen. In den Stühlinger Kindergärten gibt es außer ihm drei weitere männliche Kollegen, die im Kinderland Hohenlupfen tätig sind. Im Vorfeld besprechen die Erzieher des Kindergartens Bettmaringen, in welchem Bereich sie aktiv sind.

Leiterin Luitgard Burger hat einige Jungen um sich versammelt, um ihnen das Spiel Uno zu zeigen. Im Gespräch werden die Spielregeln erläutert und gleich praktisch angewandt. | Bild: Yvonne Würth

Armin Maaß ist für gewöhnlich in der Bauecke zu finden, arbeitet aber auch gerne im Kreativbereich und beim Rollenspiel. „Grundsätzlich achten wir aber schon darauf, dass ich zum Beispiel nicht die Mädchen auf die Toilette begleite, wenn eine Erzieherin das machen kann.“ Für das neue Jahr wünscht er sich mehr Zeit in der Natur: „Vor Corona waren wir zwei Wochen am Stück bei den Waldtagen in der Natur draußen. Gerne möchte ich erweitern und Naturangebote machen.“ Gerade bei hoher Kinderzahl biete es sich an, mit einem Teil auszuweichen und auf den Spielplatz zu gehen oder in den Wald zu laufen. „Für den Spielplatz wünschen wir uns ein Trampolin“, erklärt Luitgard Burger ihren Herzenswunsch.

Besetzung und Personalschlüssel: Der Kindergarten Bettmaringen kann durch eine Sondergenehmigung 27 Kinder aufnehmen. Im Oktober waren es 18 Kinder, bis zum Sommer 2022 ist die Gruppe voll, erläuterte Hauptamtsleiter Andreas Mosmann auf Nachfrage dieser Zeitung. Neben Leitung und Stellvertretung mit Armin Maaß und Luitgard Burger ist auch Kinderpflegerin Ina Koffler für die Kinder Ansprechperson. „Eine Kinderpflegerin wird vollwertig anerkannt als Erzieherin, auch wenn die Ausbildung ein Jahr kürzer ist“, erklärt Hauptamtsleiter Andreas Mosmann. Eventuelle Defizite durch die kürzere Ausbildung werden durch die Praxis ausgeglichen. Der Personalschlüssel liegt in Bettmaringen (verlängerte Öffnungszeit) bei 2,07. Gruppen mit Altersmischung wie im Kindergarten Schwaningen haben einen Personalschlüssel von 2,17 Erziehern pro Gruppe.

Bildungslandschaft Stühlingen: 2019 hatte der Gemeinderat Stühlingen die Stadtverwaltung damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für eine bedarfsgerechte Zukunftsentwicklung der Bildungslandschaft (Kindergärten und Schulen) in Stühlingen in Auftrag zu geben. Im Juni und Juli 2021 wurde die Machbarkeitsstudie erst den Leitern der Kindergärten und Schulen und den Ortsverwaltungen, danach auch allen Bürgern vorgestellt. Zudem wurden Anregungen und Wünsche gesammelt.

Die Kindergärten sind voll, in Bettmaringen wird eine zweite Gruppe dringend benötigt. Ob im jetzigen Gebäude oder Neubau oder Modulbau, das ist alles noch offen, erläuterte Hauptamtsleiter Andreas Mosmann im Gespräch mit dieser Zeitung. | Bild: Yvonne Würth

Der Kindergartenstandort Bettmaringen bleibt in allen drei Varianten erhalten. In Variante eins (maximale Einzelsanierung) bleiben alle Standorte erhalten, eine zusätzliche Kindergartengruppe wird geschaffen, die Auslastung der Gruppen liegt im Jahr 2030 bei hochgerechnet 86 Prozent. Beide Grundschulstandorte bleiben erhalten, die Auslastung im Jahr 2030 liegt bei hochgerechnet 101 Prozent (Hohenlupfenschule) beziehungsweise 79 Prozent (Grundschule Weizen).

In Variante zwei (maximale Konzentration) gibt es drei Kindergartenstandorte Stühlingen, Weizen und Bettmaringen. Die hochgerechnete Auslastung liegt 2028 dort bei 100 Prozent, beim Zentralstandort Schule Stühlingen bei 94 Prozent.

Konzentriert beschäftigte sich dieses Mädchen im Kindergarten Bettmaringen wie auch der Junge daneben. Nach dem selbst bestimmten Ende der Tätigkeit sah man beide eine Zeit lang herumwandern, bis sie sich eine neue Beschäftigung gesucht haben. | Bild: Yvonne Würth

In der empfohlenen Variante drei (Konzentration) mit der Standortkonzentration wie in Variante zwei, jedoch mit Erhalt des Kindergartens Eberfingen, liegt die hochgerechnete Auslastung 2030 bei 91 Prozent. Auch hier hat der Zentralstandort Schule Stühlingen eine hochgerechnete Auslastung von 94 Prozent. Die geschätzten Kosten der drei Varianten liegen zwischen 15,9 Millionen und 18,7 Millionen Euro. Die Vorteile der teuersten Variante sind in der optimalen Auslastung durch die Standortkonzentration zu sehen.

Die Entscheidung

Für Hauptamtsleiter Andreas Mosmann ist die Sanierungsvariante drei deutlich zu empfehlen. Für Bettmaringen gilt in allen drei vorgestellten Varianten, dass mindestens eine Sanierung des Gebäudes vorgenommen wird, außerdem wird in den Varianten zwei und drei um eine altersgemischte Gruppe erweitert: „Die Vorberatung findet Anfang nächsten Jahres statt, dann wird eine Entscheidung getroffen. Die Kindergärten sind voll, in Bettmaringen wird eine zweite Gruppe dringend benötigt. Ob im jetzigen Gebäude oder Neubau oder Modulbau, das ist alles noch offen.“ Vom Herbst 2021 auf Januar oder Februar 2022 verschoben werden mussten Vorberatung und Gemeinderatsbeschluss, somit verschiebt sich die angesetzte Nutzung sämtlicher Gebäude ab 2030 entsprechend.