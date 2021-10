Der Beschluss zur Sanierung des Rathauses Stühlingen ist noch unter der Ägide von Bürgermeisterin Isolde Schäfer gefasst worden. In einer Sitzung mit ihrem Nachfolger Joachim Burger wurde dieser Beschluss bestätigt. Das Projekt wurde für einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, 13 Pläne für Neubau und Sanierung liegen der Verwaltung vor. Eine Jury aus Fachleuten und Laien trifft am 22. Oktober aus den Modellen eine Auswahl. Die besten Arbeiten der Architekten werden am 27. Oktober ab 18 Uhr dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt, erklärte Bürgermeister Joachim Burger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dann wird es für die Wettbewerbsarbeiten eine Rangfolge geben.

Der Zeitplan

Der Rathauschef wies darauf hin, dass Sanierung und Neubau in diesem denkmalgeschützten Bereich eine besondere Herausforderung darstellen. Zunächst würden die Gebäude, die an das Rathaus anschließen, abgerissen. Dort wird der neue Teil des Rathauses erstellt, sagte Burger. Erst nach Abschluss dieses Neubaus können die Ämter umziehen und das bestehende Rathaus saniert werden. Der Zeitplan sehe vor, dass nach dem Wettbewerb die Planungen beauftragt werden. Die Umsetzung könne 2023 und 2024 erfolgen, hofft der Bürgermeister.

Die Finanzierung

Im Mai 2020 wurde für das Sanierungsgebiet „Städtle“ ein Fördervolumen von 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Städtebauförderung wurde für 2020 neu geordnet. Stühlingen wurde in das Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ umgeleitet. Ziele im Sanierungsgebiet sind die Modernisierung von Gebäuden, energetische Maßnahmen, Erhalt und Aufwertung des historischen, denkmalgeschützten Gebäudebestandes, die Sanierung und Erweiterung des Rathauses mit Barrierefreiheit sowie Verbesserungen durch sichere Gehwege und Optimierung der Parkplatzsituation. Private Investitionen im Sanierungsgebiet werden mit 25 bis 30 Prozent gefördert, wovon die Stadt knapp ein Drittel finanziert, sagte Thomas Bendel vom Rechnungsamt.