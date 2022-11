von Friedbert Zapf

Nicht weniger als fünf Getreidemühlen, vier Gipsmühlen, zwei Sägemühlen, vier Elektrizitätswerke und einige Einkehrmöglichkeiten zwischen Wutachmühle und Schattenmühle sind längst verschwunden. Die Spurensuche unserer Serie endet nunmehr in der Schattenmühle, die bereits 1596 als Getreide- und Sägemühle erwähnt wurde.

Das Anwesen bestand 1845 aus „einem zweistöckigen Wohnhaus mit einer aus drei Mahlgängen und einem Gerbgang bestehenden Mühle, einer zweistöckigen Scheuer mit Stallung und zwei Schöpfen, einer zweistöckigen Gips- und Zementmühle samt Zementofen sowie einem Wagenschopf mit Schmiede“. 1890 ist die Rede von einer „neu erbauten Sägemühle mit Sägerwohnung und Schmiedewerkstatt“. Beim Jahrhunderthochwasser 1895 standen Mühle und Säge unter Wasser, und die Göschweiler Feuerwehr musste das Vieh retten.

Bonndorf Neuer Verkehrsweg bedeutete Ende des 19. Jahrhunderts das Aus für die Siedlung Oberdietfurt Das könnte Sie auch interessieren

Der Heimatschriftsteller Emil Baader gab eine Liebeserklärung für die Schattenmühle ab. Er hatte sie in den 1920er Jahren als „ein Haus der Sage und Romantik“ erlebt. „Die Knechte und Mägde, die Müllersleute, ja sogar die Kinder schienen uns anders geartet als die Menschen des Dorfes. Die Einsamkeit hat die Menschen dort wortkarger, ernster, tiefer gemacht, die Knechte wilder, die Mädchen schöner.“ Und Baader war fasziniert von der Müllerin Verena Rudigier. Die Witwe hatte 1899 die hoch verschuldete Schattenmühle übernommen.

Bonndorf Gefahr bestand in Boll einst durch Pfusch am Stromnetz Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Tod von Verena Rudigier übernahm Franz Frey den Betrieb. Schon um 1920 war die Gipsmühle aufgegeben worden. Wenige Tage vor Weihnachten 1943 verunglückte Frey: „Beim Nachsehen des alten Wasserrades rutschte er vermutlich auf dem vereisten Steg, welcher den Kanal unter der Mühle überquert, aus, wurde vom Wasser abgetrieben, vom Mühlrad zerquetscht, und erst nach langem Suchen fand man ihn in der Einmündung des Kanals in die Wutach.“

Schon 1873 bezeichnet Meyer-Ahrend die Schattenmühle als „gastfreundliches Haus“, und 1905 erwähnt Karl Obert „die Schattenmühle, wo der Wanderer eine Erfrischung erhalten kann“. Auf diese lange Tradition wird 1949 beim „Antrag auf Einrichtung einer Gaststube“ verwiesen, „da bereits früher einmal eine solche dort existiert hatte“. Und 1954 wirbt die Schattenmühle: „Spezialitäten: Schwarzwälder Speck und Kirsch, Restaurationsbrot nach Müllerin Art. Unterbringungsmöglichkeiten für kleinere und größere Wandergruppen.“

Bonndorf Einst wurde das Wasser der Wutach für eine Fischzuchtanlage genutzt Das könnte Sie auch interessieren

1962 wurde der Betrieb unter den Söhnen der Maria Frey aufgeteilt. Max Frey übernahm die Landwirtschaft und das Sägewerk. Schon 1937 war das Wasserrad durch eine Turbine zum Antrieb der Säge ersetzt worden. Um 1990 wurde eine neue Turbine eingebaut, die bis heute Strom für das Sägewerk und das Netz liefert.

Sein Bruder Paul Frey übernahm die Getreidemühle und die Gastronomie. 1963 legte er die Mühle still und baute die Gastwirtschaft aus. 1968 wurde das Gasthaus verkauft, die Eigentümer wechselten. Dann brannte es am 5. Oktober 2007 in der Schattenmühle.

2007 brannte die Schattenmühle. Als Ursache wurde damals ein technischer Defekt im Verteilerkasten als wahrscheinlichste Ursache identifiziert. | Bild: Friedbert Zapf

Schon 2008 konnte das Gasthaus, das unter Touristen – besonders bei Wanderern – sehr beliebt ist, wieder öffnen. | Bild: Zapf

Die Zeitung berichtete damals: „Ein Raub der Flammen wurde in der Nacht zum Freitag die Ausflugs- und Wandergaststätte. Die Feuerwehren bemühten sich vergeblich, das mit viel Holz durchsetzte Gebäude zu retten. Menschen kamen nicht zu Schaden, die beiden im Haus befindlichen Angestellten konnten sich ins Freie retten. Als Ursache kommt ein technischer Defekt im Verteilerkasten in Frage.“