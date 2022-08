von Yvonne Würth

Ihren 100. Geburtstag feierte Anna Brunner aus Eggingen im Kreis ihrer Familie. Sie lebt seit vier Jahren am Starnberger See und mittlerweile im Seniorenheim in der Nähe ihrer Tochter und der beiden Enkelinnen. Tochter Edeltraud Meindl erzählt in der Pressemitteilung, dass die Gedanken der Jubilarin immer im Wutachtal sind, auch ihr Egginger Dialekt sei immer wieder Thema beim Pflegepersonal: „Sämtliche Aktivitäten, die angeboten werden, macht sie mit großer Begeisterung mit und lernt dem Pflegepersonal die Fremdsprache Alemannisch.“ Auf die Frage, wie man so alt werde, entgegnete sie beim Sommerfest mit der einfachen Antwort: „Einfach immer schaffe.“

Blick auf die Lebensstationen

Geboren wurde Anna Brunner am 31. Juli 1922 in Wellendingen in einem fünf-Mädel-Haushalt. Nach der Schulzeit hatte sie in der Fabrik und in der elterlichen Landwirtschaft gearbeitet. Im Jahr 1948 heiratete sie Wilhelm Brunner, der Landwirt und Bahnbeamter in Eggingen war. Die immer größer werdende Landwirtschaft habe sie die meiste Zeit alleine bewirtschaftet. Da der Bauernhof der Umgehungsstraße weichen musste, zog die Familie 1985 in ein neu gebautes Haus. Seither konnte sie sich ihren Hobbys widmen. Neben dem großen Garten und ihren Blumen liebte sie es auch, Socken für die ganze Familie zu stricken. Ein neuer Lebensabschnitt stellte der Umzug 2018 dar, als sie zur Tochter und später zum Seniorenheim an den Starnberger See gezogen war. Den 100. Geburtstag feiert sie mit der Familie: „Wir werden sie an diesem Tag zu uns nach Hause holen und im Kreis ihrer Lieben einen schönen Tag verbringen.“