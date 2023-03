Leichte Veränderungen im Vorstand gab es in der Hauptversammlung des Musikvereins Eberfingen. Wie der Verein mitteilt, wurde Tobias Schönle als Vorsitzender im Amt bestätigt. Sein Stellvertreter Frank Teufel schied nach zwölf Jahren aus. In seine Fußstapfen tritt nun Anna Blatter.

Nach acht Jahren Kassenführung stellte Laura Kaiser ihr Amt zur Verfügung. Zum neuen Kassierer wurde Michael Probst gewählt. Elena Teufel bleibt Schriftführerin, Lukas Dullnig Vereinsdiener. Edgar Raufer, Rebecca Blatter, Ben Wittnebel wurden als Beisitzer bestätigt. Nathalie Dullnig löst Fabian Schanz als Jugendvertreter ab.

Großes Lob für die Jugendarbeit

Hinter dem Musikverein Eberfingen liegt ein arbeitsreiches und musikalisch erfolgreiches Jahr. Tobias Schönle dankte seinem eingespielten Team und allen weiteren Unterstützern für die gute Zusammenarbeit. Besonderes Lob zollte er dem Dirigenten Gerhard Blatter für seine außerordentliche Arbeit. Dieser betreibe intensive Jugendarbeit, bereite den Nachwuchs auf die Leistungsabzeichen vor und bestreite effektive Probenarbeit.

Gerhard Blatter war mit seiner mehr als 60-köpfigen Truppe ebenfalls sehr zufrieden. Das Vereinsjahr „war wieder sehr konstruktiv und erfolgreich mit vielen schöne Auftritten“. Die Jungmusikerzahlen stimmen den Dirigenten zuversichtlich. Derzeit sind zwölf Jungmusiker in Ausbildung.

Das nächste Jugendvorspiel findet am 1. April statt. Protokollführerin Rebecca Büttner berichtete von 17 musikalischen Anlässen. Der Musikverein bereicherte wieder das Dorfleben bei kirchlichen und weltlichen Anlässen. Sehr gut seien unter anderem die Gastspiele am Städtlefest Stühlingen oder beim Handwerkervesper in Hallau angekommen.

Kassiererin Laura Kaiser schrieb schwarze Zahlen. Gestemmt wurden die Reparaturkosten bei der Instandhaltung vieler Instrumente sowie die Anschaffung von Uniformen. 2023 tritt der Musikverein beim Bezirksmusikfest in Bettmaringen, beim groβen Musikfest in Obermettingen, beim Hoffest des MV Lotstetten sowie am Herbstsonntag in Wilchingen auf. Das Jahreskonzert ist am 9. Dezember in Weizen. (sk)