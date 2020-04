von Stefan Limberger-Andris

Kreativität in Zeiten der Corona-Krise ist auch an der Grundschule Wutach in Ewattingen gefragt. Zwei Kinder befinden sich derzeit in der Notbetreuung, erläuterte Hans-Joachim Friedemann, Amtsleiter der Schulaufsicht im staatlichen Schulamt Lörrach. Lehrkräfte üben auf kreativem Weg Lernstoff mit den Schülern, die zu Hause bleiben müssen. Rektorin Doris Baumann hatte eine Anfrage zur Wutacher Schulsituation zur Beantwortung an das Schulamt weiterverwiesen.

Eine Lehrkraft der Wutacher Schule betreue die beiden Kinder der Notbetreuung über 22 Schulstunden hinweg, so Hans-Joachim Friedemann. Diejenigen, die zu Hause sind, werden von den Lehrkräften derweil kreativ mit Unterrichtsstoff versorgt. Jeder Tag sei angefüllt mit dem Erlernen der Grundlagen fürs Lesen und Rechnen.

Lernen und etwas Spiel

Die Lehrer beschäftigen die Kinder mit Lernstoff, aber auch mit Spiel- und Gestaltungsideen, die Daheim umgesetzt werden können. Die meisten der lernschwächeren Kinder der Grundschule seien dringend auf den direkten Kontakt mit Lehrkräften angewiesen. Die Lehrer überprüfen den für jedes Kind passenden Kontaktweg: Per Telefon – per Videotelefonie – vielleicht auch über Skype. Die Kinder lesen bei den virtuellen Unterrichtsstunden beispielsweise den Lehrern vor, Lehrkräfte fragen konkret Ergebnisse einzelner Aufgaben ab.

Im Bildungshaus, 2011 eingerichtet, bestehe natürlich weiterhin die Kooperation der Grundschule mit dem Kindergarten St. Josef, betonte Hans-Joachim Friedemann. Die Fragestellungen seien dort ähnlich wie in der Schule: Was gibt es mit den Kindern zu besprechen? In Familien mit Zuwanderungshintergrund seien die Antworten zu Fragen oft nur über Dolmetscher in den Familien zu erfahren: Wie geht es Dir? Wie kommst Du mit den Aufgaben klar? Gibt es jemand, der Dir hilft oder helfen kann? Was machst Du sonst den ganzen Tag?

Im nächsten Schuljahr werden in der Grundschule wieder zwei Klassen mit insgesamt 35 Kindern gebildet, bestätigte Hans-Joachim Friedemann. 14 Schulkinder werden die Grundschule zum Schuljahresende in weiterführende Bildungseinrichtungen verlassen.

300 Kinder in Notbetreuung

In Schulamtsbezirk Lörrach werde das Angebot der Notbetreuung vor allem von Eltern systemrelevanter Berufe, deren Kinder in Grundschulen sind, angenommen, erläuterte Hans-Joachim Friedemann. Insgesamt seien dies etwa 300 Schüler im Schulamtsbereich.