Die durch die Nazis verhängte Sippenhaft bedeutete für Robert Scholl, Vater von Sophie und Hans, Haft im Zuchthaus im nordbadischen Kislau. Er kam im November 1944 frei. Den Schikanen des Nazi-Regimes entzogen sich seine Frau Magdalena sowie die 26-jährige Tochter Inge: Beide fanden 1944 im Bruderhof Unterschlupf.

Landwirt Franz Josef Binninger hatte die Familie auf Bitten von Ernst Gruele, einem Halbbruder von Sophie und Hans Scholl, aufgenommen. Die jüngere Schwester Elisabeth Scholl war in Ulm geblieben. Otl Aicher, der Mann von Inge Aicher-Scholl, erreichte den Bruderhof im März 1945, er kam vom Einsatz an der Westfront. Die Familie Scholl hatte sich am 27. Juni 1944 im Rathaus von Ewattingen als Ausgebombte registriert und lebte bis Mai 1945 auf dem Bruderhof.

Kontakte der Familie Scholl in den Schwarzwald gab es bereits länger. Sophie Scholl arbeitete vom 11. Oktober 1941 bis 27. März 1942 im evangelischen Kinderhort in Blumberg. Sie hatte sich in Krauchenwies beim Reichsarbeitsdienst im April 1941 mit Hildegard Schüle aus Zollhaus angefreundet.

Sowohl Sophie Scholl (21 Jahre alt), Hans Scholl (24 Jahre) und Christoph Probst (23 Jahre) waren am 22. Februar 1943 im Schwurgerichtssaal des Justizpalastes in München vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden. Ihnen wurde Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung vorgeworfen. Das Urteil war am gleichen Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim vollzogen worden.

Bei einer Flugblattaktion gegen das Nazi-Regime in der Münchner Universität waren Hans und Sophie Scholl festgehalten und danach von der Gestapo verhaftet worden.