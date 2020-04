von Yvonne Würth

Am Sonntagabend fand per Livestream die Verlosung der Malaktion „Kunterbunt statt grau in grau“ der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal statt. „Viele Kinder und Eltern haben sich so richtig ins Zeug gelegt: Die Kirche in Stühlingen ist kunterbunt geworden. Das ist der Wahnsinn“, freut sich Pfarrer David Brunner.

Der Lifestream: Ganz regelkonform wurde das gut neunminütige Video auf dem Balkon der Pfarrerfamilie Brunner gedreht, mit einer schönen Sicht auf den Kirchturm zwischen blühenden Bäumen in Stühlingen. Pfarrer David Brunner bevorzugte es, hinter der Kamera zu stehen. Ehefrau Damaris Brunner moderierte die Verlosung. Bis zum Montagmorgen gab es 95 Aufrufe. Ein Klorollen-Countdown sorgte als witziges Element für etwas Entspannung, während die jungen Maler gebannt vor den Bildschirmen saßen.

Der Kontakt Pfarrer David Brunner ist per E-Mail (david.brunner@wutachblick.de) zu erreichen. Weitere Informationen gibt es hier

Per Post wurden Bilder aus ganz Deutschland eingeschickt, die Hauptzahl der Bilder stammt aber aus der Region, von Dogern bis Lausheim. Auch Erwachsene hatten mutig zu den Farben gegriffen. Damaris Brunner zeigte exemplarisch vier Bilder: Simon Mann hängte sein Bild als Erster auf, Leano war als Einjähriger der jüngste Künstler, die vierjährige Irma aus Stühlingen hatte ihr Frühlingsbild auf Stoff gemalt. Als Beispiel der Bilder von Erwachsenen wurde das Bild der 19-jährigen Alischa gewählt. Alle Bilder hängen noch eine Zeitlang an der evangelischen Kirche in Stühlingen und können dort betrachtet werden.

106 bunte Bilder verschönern während der Corona-Pandemie die Kirche in Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Die Gewinner: Glücksfee Maleen Brunner zog aus der Schatzkiste mit den Namen der 106 jungen und jung gebliebenen Künstler fünf Gewinner. Die sechsjährige Johanna Freyer aus Stühlingen darf mit ihrer Familie nach der Corona-Pandemie „plantschen ohne Ende“ in einem Erlebnisbad, sie wurde als erste Gewinnerin gezogen.

Die Plätze zwei bis fünf erhalten altersgemäße CDs oder Bücher: Der siebenjährige Fabio Blatter, der vierjährige Marlon Gorgos aus Grimmelshofen, die achtjährige Gloria Reich und Alina Müller. Die Gewinner werden gebeten, eine E-Mail an David Brunner zu senden und die Adresse anzugeben.