von Yvonne Würth

Die Kalvarienbergkapelle Eberfingen wurde jüngst nach der Restaurierung der Kreuzgruppe und des Altars durch Bildhauer Lukas Schmid aus Eggingen wieder geöffnet.

Gedenkfeier auf dem Friedhof

Während die Erwachsenen eine Gedenkfeier mit Ortsvorsteher Wolfgang Löhle und den Ortschaftsräten auf dem Friedhof Eberfingen abhielten, hatten sich die Kinder im Rathaus zur Kinderkirche versammelt. Der Musikverein Eberfingen unter Leitung von Gerhard Blatter sorgte für die musikalische Umrahmung.

Ortsvorsteher Wolfgang Löhle (links) und die Ortschaftsräte bei der Gedenkfeier auf dem Eberfinger Friedhof anlässlich des Volkstrauertags. Danach besichtigten sie in der Kapelle die Arbeiten des Bildhauers Lukas Schmid aus Eggingen. | Bild: Yvonne Würth

Suppe und Kuchen im Gemeindesaal

Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) lud im Anschluss in den Gemeindesaal zu Suppe und Kuchen ein. Die Einnahmen wurden zur Sanierung der Kapelle verwendet.

Die katholische Frauengemeinschaft mit der Vorsitzenden Nicole Jehle (vorne) lud zum Suppen- und Kuchenbüfett in den Gemeindesaal Eberfingen ein – eine weitere Maßnahme zur Generierung von Spenden für die Kalvarienbergkapelle Eberfingen. | Bild: Yvonne Würth

Die Vorsitzende der KFD, Nicole Jehle, freute sich über die vielen Essensspenden: „Zum Großteil konnten wir alle Speisen durch Spenden der Zutaten herstellen. In vielen Eberfinger Küchen und auch hier im Gemeindesaal wurde gestern gekocht und gebacken was das Zeug hält.“ Simone Müller-Schanz und Björn Schanz aus der Werkstatt mit Biss hatten eine Gulaschsuppe gekocht und Edith Armbruster hatte körbeweise Brotlaibe gebacken.

Sturmtief Burglind hinterlässt Schäden

Eberfingen gehört zu den spendenwilligsten Orten der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. Durch die Spendengelder konnte einiges restauriert werden in den vergangenen Jahren. Das Sturmtief Burglind hatte im Januar 2018 schwere Schäden hinterlassen. Der Dachfirst war dabei komplett zerstört worden.

Stühlingen Kirchensanierungen: Eberfinger zeigen sich spendenfreudig Das könnte Sie auch interessieren

Auch Altar und Figuren sanierungsbedürftig

Die Ziegel waren zertrümmert, bei der Glockenjoche waren die Stahlbänder defekt, eine Notsicherung musste erfolgen, welche auf 21.000 Euro geschätzt wurde. Durch die Feuchtigkeit, die sich auch in den Sommermonaten im Innern der Kapelle hält, waren neben den Wänden und der Sandsteinsimse im Laufe der Jahre auch der Altar und die Figuren sanierungsbedürftig geworden.

Das Dorf Eberfingen wurde erstmals im Jahr 929 unter dem Namen Eperolfvingga urkundlich erwähnt. Seit 1734 steht gegenüber dem Friedhof die Kalvarienbergkapelle, bekannt als die Eberfinger Kapelle. Sie wurde damals vom gebürtigen Eberfinger Franz Joseph Wald-Furtner (oder Waldfurterer) gestiftet. Heute leben 445 Einwohner im Dorf, das eine Gemarkungsfläche von 781 Hektar hat.

Der Plan: Gottesdienst mit Kapellenfest

Mit den Geldern der Seelsorgeeinheit wurde eine Notsanierung durchgeführt. Die Vereine und Einzelpersonen hatten in zahlreichen Aktionen Spenden gesammelt, bis 2019 waren bereits 22.000 Euro zusammengekommen. Außerdem wurde viel in Eigenarbeit geleistet, um die 1733 erbaute Kapelle wieder auf Vordermann zu bringen. Das Gemeindeteam Eberfingen plant für das Frühjahr 2023 einen Gottesdienst in Verbindung mit einem Kapellenfest.