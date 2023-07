Wie geht es mit der unechten Teilortswahl in Stühlingen weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit auch die Stadt Stühlingen. Fest steht, dass die aktuelle Verteilung angepasst werden muss, in Frage kommen drei Varianten. Jetzt sollen sich die Ortschaftsräte mit der Thematik befassen. Eine Entscheidung, ob die unechte Teilortswahl beibehalten oder abgeschafft wird, soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzung fallen.

Warum muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden?

Gemeinden mit unechter Teilortswahl sind verpflichtet, vor Kommunalwahlen die Sitzverteilung zu überprüfen. Dabei muss berücksichtigt werden, ob der tatsächliche Anteil der Sitze eines Ortsteils den örtlichen Verhältnissen und dem Bevölkerungsanteil entspricht. „Das haben wir gemacht und festgestellt, dass wir Korrekturen vornehmen müssen“, erklärt Bürgermeister Joachim Burger auf Nachfrage. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Ortsteil Blumegg aktuell überrepräsentiert, die Ortsteile Eberfingen und Mauchen aufgrund von Zuzügen unterrepräsentiert sind.

Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger eröffnet die Vorträge im Hörsaal der Firma Sto. | Bild: Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

Aktualität bekommt das Thema auch durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Demnach wurde die Gemeinderatswahl 2019 in Tauberbischoffsheim für ungültig erklärt, weil die Sitzverteilung im Gemeinderat nicht die Verhältnisse in der Stadt abbildet.

Wie sieht es aktuell im Gemeinderat Stühlingen aus?

Der Gemeinderat Stühlingen hat derzeit 18 Sitze. Die Kernstadt Stühlingen ist mit sieben Gemeinderäten vertreten. Auf Bettmaringen und Weizen entfallen je zwei Sitze, für Blumegg, Eberfingen, Grimmelshofen, Lausheim, Mauchen, Schwaningen und Wangen sitzt jeweils ein Vertreter am Ratstisch.

Die unechte Teilortswahl Die unechte Teilortswahl soll sicherstellen, dass jeder einzelne Teilort im Gemeinderat der Gesamtgemeinde vertreten ist. Für jeden Teilort wird anhand der Wohnbevölkerung festgelegt, wie viele Sitze auf Kandidaten aus dem Teilort entfallen. „Unecht“ ist die Wahl deswegen, weil die Wähler nicht nur die Kandidaten des eigenen Ortsteils wählen dürfen, sondern Bewerber aus der ganzen Gemeinde. Die unechte Teilortswahl wurde nach der Gemeindereform in den 70er-Jahren eingeführt, um das Zusammenwachsen der Ortschaften zu einer Stadt zu födern – so auch in Stühlingen. Die Aufhebung ist seit 1989 möglich und kann durch einen Gemeinderatsbeschluss oder einen Bürgerentscheid erfolgen. Die unechte Teilortswahl im Landkreis Waldshut Die unechte Teilortswahl gibt es aktuell noch in fünf Kommunen des Landkreises: Albbruck, Wutach, Stühlingen, Wutöschingen und Klettgau. Der Wutacher Gemeinderat hat sich erst vor Kurzem für die Beibehaltung entschieden. Zuletzt abgeschafft wurde die unechte Teilortswahl in Wehr (2022), Küssaberg (2021) und Grafenhausen (2020).

Welche Möglichkeiten stehen jetzt zur Wahl?

Die Stadt Stühlingen kann den aktuellen Missstand mit drei Varianten beheben.

Variante 1: Erhöhung der Sitze

Eine Option wäre, die Sitze von bisher 18 auf 20 oder 21 zu erhöhen. In diesem Szenario würden Eberfingen und Mauchen, eventuell auch die Kernstadt einen weiteren Sitz bekommen. Ein Vorteil wäre die Aufhebung der Unterrepräsentation, ein Nachteil, dass das Gremium dadurch vergrößert werden würde und keine Rechtssicherheit besteht.

Variante 2: Zusammenfassung der Ortsteilen zu Wohnbezirken

Die Größe des Gemeinderats könnte auf 14 Sitze reduziert werden und einzelne Ortsteile zu sogenannten Wohnbezirken zusammengefasst werden. Da die Grenzen nah beieinander liegen sollen, ergäben sich für Stühlingen folgende Wohnbezirke: Bettmaringen und Wangen; Blumegg, Grimmelshofen und Lausheim; Weizen und Schwaningen; Eberfingen und Mauchen (jeweils zwei Sitze) und Stühlingen (sechs Sitze).

„Dann könnten wir auf 14 Sitze runtergehen, und hätten die gesetzlichen Vorgaben erfüllt“, erläutert Bürgermeister Joachim Burger den Vorteil dieser Variante. Ein Nachteil wäre, dass einzelne Ortsteile in der neuen Aufteilung keinen Vertreter stellen würden.

Variante 3: Abschaffung der unechten Teilortswahl

Die dritte Option wäre die Abschaffung der unechten Teilortswahl. In diesem Fall würde die Anzahl der Sitze bei 18 bleiben. Der Vorteil der Teilortswahl ist die garantierte Vertretung der Ortsteile im Gemeinderat. Für eine Abschaffung spricht laut Vorlage unter anderem, dass nach 50 Jahren das Zusammenwachsen abgeschlossen sein sollte, dass der Wählerwille genauer abgebildet wird.

Wie geht es jetzt weiter?

Mit den drei Varianten sollen sich jetzt in den nächsten beiden Wochen die Ortschaftsräte beschäftigen. Eine Entscheidung über die Beibehaltung oder die Abschaffung der unechten Teilortswahl soll in der letzten Sitzung (24. Juli) oder in der ersten Sitzung nach der Sommerpause fallen. „Bis dahin sollte mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 klar sein, wie viele Sitze zur Verfügung stehen“, macht Joachim Burger deutlich.

Wie schätzt Bürgermeister Joachim Burger die Lage ein?

Auf die Frage, welche Variante er bevorzuge, gibt Bürgermeister Joachim Burger eine diplomatische Antwort: „Ich möchte ein gutes, repräsentatives Gemeinderatsgremium, in dem man eine gute Arbeit macht. Wichtig ist, dass man arbeitsfähig bleibt.“ Und: „Die Besten müssen an den Tisch.“