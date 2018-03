Stühlingen Zwangspause nach 16 Jahren: Darum findet das Quer-Beat-Festival in Weizen in diesem Jahr nicht statt.

Zwangspause nach 16 Jahren: Darum findet das Quer-Beat-Festival in Weizen in diesem Jahr nicht statt.

Nach 16 Jahren in Folge gibt es in diesem Jahr kein Quer-Beat-Festival in Stühlingen-Weizen. Der Verein "Kultur rockt Weizen" zieht Konsequenzen aus schwierigen Platzverhältnissen und finanziellen Rückschlägen. Ob das Festival dennoch eine Zukunft hat, erfahren Sie hier.

Nach 16 Open-Airs in Folge wird es im kommenden August zum ersten Mal kein Querbeat-Festival geben. Der Vorsitzende Oliver Hamburger vom Verein "Kultur rockt Weizen" hat die Gründe für diese Pause in einer Pressemeldung ausführlich begründet. Der Verein sucht für sein Open-Air einen neuen Standort mit besserer Infrastruktur oder ein neues Veranstaltungs-Konzept.

Es wird immer schwieriger, bezahlbare Bands zu finden

"Wir bedauern die Absage sehr, aber das Querbeat in seiner bisherigen Form ist für uns einfach nicht mehr zu stemmen." Der Rastplatz zwischen Weizen und Lausheim verfüge weder über Strom noch über Wasser, die Kosten für die Mietbühne und die Schwierigkeit, bezahlbare Bands zu finden, die das junge und jung gebliebene Publikum anziehen, führt Hamburger als Gründe an.

"In den 16 Jahren haben rund 140 Bands den Weizemer Berg beschallt, dafür wurden über 600 Arbeitsschichten geackert, rund 4000 Würste gegrillt und rund 12.000 Liter Bier ausgeschenkt. Alles in allem ein starkes Stück, worauf wir stolz sein können!" Hamburgers Dank galt allen Helfern, die sich jahrelang für das Festival engagiert haben. "Danke auch an alle unsere Besucher und die Bands, die das Festival ja erst ausgemacht haben", so Hamburger.

Widrige Umstände sorgen für Defizit

Widriges Wetter hatte die Besucherzahl beim vergangenen Querbeat-Festival drastisch schwinden lassen, und aufgrund der Sanierung der Ehrenbachhalle musste auch die Weihnachts-Party ausfallen. Kassierer Florian Rüde schloss mit einem Defizit ab: "Ein kleiner finanzieller Spielraum bleibt uns dank der guten Bewirtschaftung die Jahre zuvor."

Hermann Hamburger erhielt für sein Engagement in den vergangenen 16 Jahren ein Präsent. "Sein unermüdlicher Einsatz ist uns seit 16 Jahren eine Riesenhilfe."

Am 11. August will der Verein mit ein internes Helferfest feiern. Die "Infected X-mas Party" soll am 28. Dezember im Foyer der Ehrenbachhalle stattfinden.