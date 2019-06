von Edelgard Bernauer

Einiges wurde im Zusammenhang mit der guten Stühlinger Infrastruktur schon geschrieben, sei es in Sachen Gewerbegebiet, Bauland, Gesundheitsversorgung, Vereinsleben oder Einkaufsmöglichkeiten. Nur die Handwerker wurden bisher in diesem Zusammenhang kaum erwähnt. Dabei ist die gute Versorgung mit Handwerkern auch ein Pfund, mit dem die Stühlinger wuchern können.

Bucht man Handwerker oder andere Dienstleister aus dem Internet, dann ist das immer mit Risiko verbunden und endet nicht selten mit bösen Überraschungen. Ganz anders ist das bei bei einheimischen Schreinern, Maurern, Zimmerleuten Installateuren, Gipsern, Malern, Landschaftsgärtnern, Stahlbauern, Elektrikern, Schuhmachern, Schneider, Fliesenleger, Kfz-Mechaniker, Raumausstattern und so weiter. Sie sind da, wenn man sie braucht, können im Bedarfsfall beraten und arbeiten in aller Regel auch verlässlich gut.

Was tun, bei verstopftem Abfluss? Anruf genügt. Nicht zu vergessen all jene Allrounder, die einfach handwerkliches Geschick haben, wie beispielsweise Zimmermann Thomas Schüle, Fernfahrer Zoltan Balog, Postbeamter Wolfgang Kaiser oder Installateur Meinrad Gantert, die im Fall des Falles einen Baum fällen, eine Wiese mähen, einen Kompost umsetzen, oder einfach auch mal etwas reparieren können.

Angesichts all dieser positiven Aspekte ist es unverständlich, dass Handwerker händeringend nach geeignetem Nachwuchs Ausschau halten müssen. Dabei gilt noch immer: Handwerk hat goldenen Boden. „Zwar ist die Suche nach geeigneten Lehrlingen in jüngerer Zeit etwas besser geworden. Aber ich hatte schon etliche Lehrlinge, die die Ausbildung abgebrochen haben“, berichtet Schreinermeister Günter Stritt aus Lausheim. Er betont: „Ich bilde aus, weil ich mein handwerkliches Können und Wissen weitergeben möchte.“

Handwerker sind nicht selten auch Kunsthandwerker, siehe die jüngsten Arbeiten an den Türmen der altkatholischen und katholischen Stadtkirchen in Stühlingen. Dort wurde vor einiger Zeit die vergoldete Kugel erneuert. Von wem wohl? Oder wer hat das wunderschöne schmiedeeiserne Altargitter der Klosterkirche gefertigt? Die kunstvollen Holzarbeiten in vielen Gaststuben sind auch nicht vom Himmel gefallen. Handwerkskunst auf Schritt und Tritt, an der wir oft gedankenlos vorübereilen. Dabei darf man sich ruhig auch einmal ins Bewusstsein rufen, dass Handwerker auch einen guten Teil zu den Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Stühlingen beitragen, die für das Jahr 2019 auf rund 2,8 Millionen Euro geschätzt werden.