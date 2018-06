Stühlingen Zukunftstag bei der Sto in Stühlingen öffnet wieder Türen

Die Firma Sto in Stühlingen-Weizen bietet bei seinem Zukunftstag am 30. Juni wieder Einblicke in abwechslungsreiche Berufe. So können sich Besucher über Berufsbilder wie Elektroniker, Mechatroniker, Fachinformatiker, Lacklaborant oder Chemikant informieren.

Die Firma Sto veranstaltet nach vier Jahren am Sonntag, 30. Juni, wieder einen Zukunfts-Tag. Es werden bereits die Auszubildenden und Studenten für 2019 gesucht, rund 20 sollen es werden. „Wir setzen darauf, dass sich die Intressenten gleich mit ihren neuen Zeugnissen bewerben können“, sagt Laura Hübl, die diesen Ausbildungstag gemeinsam mit Susanne Poc organisiert. Und man baut natürlich weiterhin auf den Nachwuchs an Fachkräften, der auch beim erfolgsverwöhnten Weltmarktführer für Wärmedämm-Verbundsysteme nicht mehr automatisch ankommt.

Derzeit bildet Sto 170 junge Menschen zu Fachkräften aus, davon 70 am Stammsitz in Stühlingen/ Weizen. Das ist eine Ausbildungsquote von über sieben Prozent. Wo international vertrieben wird, mit vielen Niederlassungen in Deutschland und im Ausland, gibt es die Möglichkeit, Kaufmann für Groß- und Außenhandel zu werden. Bewerbungen hierfür gehen zwar in Weizen ein, die Stellen selbst sind aber in München Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin oder anderenorts.

Und wo Farben und Verputze entstehen, gibt es neben bekannteren Berufsbildern, wie dem des Elektronikers, des Mechatronikers, des Fachinformatikers auch Lacklaboranten und Chemikanten. Hai Duc Le hat sich für diesen Beruf entschieden, nach einem Praktikum bei Sto. „Es braucht schon vier bis sechs Wochen, bis man ein Gefühl für die Farbe bekommt“, erklärt der angehende Chemikant.

In seiner Abteilung ist ein Mitarbeiter für eine ganze Produktionslinie verantwortlich vom Nachfüllen der Eimer, bis zur Handbeigabe von Partikeln für Verputze und zum Schluss dem Farbabgleich mit dem bestellten Farbmuster. Das Gesamtpaket stimmt für den jungen Mann, der eigentlich einmal Kfz-Fachverkäufer werden wollte: „Am Anfang lernt man viel, aber dann darf man sehr schnell sehr eigenständig arbeiten.“

Chancen für Motivierte

Seine Ausbildungsleiterin Natalie Meister hat auch eine gute Nachricht für etwas schwächere Schüler im Gepäck: „Die meisten Firmen spekulieren ja auf gute Noten. Wir schauen uns die Bewerber sehr gerne im Praktikum an, denn ausschlaggebend sind vor allem Interesse und Motivation.“ Die gelernte Lacklaborantin und Fachwirtin hatte sich im Abitur auf Bio-Technologie spezialisiert und dann den Rhein entlang nach einem Arbeitplatz im Chemiebereich gesucht. Die Pharmaindustrie mit ihren Tierversuchen habe sie abgeschreckt. Über die Eltern kam dann der Hinweis für ein Praktikum bei Sto. „Das kommt mir auch in meinem Hobby entgegen, ich male und renoviere gerne“, meint sie lachend.

Oft Familiensache

Der Zugang über die Eltern oder Verwandte ist nicht selten, weil sie die Strukturen des Unternehmens kennen. Vera Huber studiert derzeit über ein Duales Hochschulstudium mit der Firma Sto als Partner Wirtschaftsinformatik. „Wirtschaft lag für mich nach dem Besuch des Wirtschaftsgymnasiums in Waldshut auf der Hand. Die Informatik kam vielleicht über meinen Vater, der schafft in der EDV.“ Und die Schwester habe einige Jahre vor ihr bei Sto ihr Studium absolviert.

Außergewöhnlich ist der Studiengang von Jakob Schmid. Er studiert BWL – Handel Branchenhandel Bau, Haustechnik, Elektro an der Dualen Hochschule in Mosbach im Odenwald. „Das Studium hat viele technische Komponenten; das Ziel ist, in Handel und Vertrieb zu kommen“, meint Jakob Schmid, der sich selbst als „vertriebsaffin“ bezeichnet. auch sein Vater arbeitet bei Sto. Schmid und seine Kollegen in anderen Studien- und Ausbildungsbildungsberufen werden, neben den Ausbildern selbst, beim Zukunftstag Rede und Antwort stehen.