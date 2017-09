Wutöschingen Wutöschingen: Gefährliche Überholmanöver mit 200 km/h - mögliches illegales Autorennen

Ein BMW mit Schweizer Nummernschild und ein Audi mit deutschem Kennzeichen lieferten sich mittags um 15 Uhr bei Wutöschingen möglicherweise ein illegales Autorennen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwochmittag gegen 15 Uhr fiel der Polizei zuerst ein schwarzes BMW-Coupé mit Schweizer Kennzeichen auf, das auf der B 314 zwischen Grimmelshofen und Wutöschingen viel zu schnell fuhr und gefährlich überholte. Dabei wurden Geschwindigkeiten bis fast 200 km/h erreicht und andere Verkehrsteilnehmer über Sperrflächen, Abbiegespuren und an unübersichtlichen Stellen überholt.Die Verstöße wurden durch ein ziviles Polizeimotorrad dokumentiert. Die 20 Jahre alte Fahrerin konnte erst in Lauchringen angehalten werden. Dann fiel auf, dass über die gesamte Strecke ein heller Audi A5 mit deutschem Kennzeichen dem BMW gefolgt war.Möglicherweise lieferten sich die beiden laut Polizeimeldung ein Rennen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise der beiden Autos gefährdet wurden. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen ermittelt in dieser Sache und ist unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu erreichen.