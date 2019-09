von Edelgard Bernauer

Nachrichtentechniker Wolfgang Schymura (67) lebt als unauffälliger Mitbürger unter mehr als 5000 Stühlingern. Er zählt aber zu jenen Menschen, die beispielsweise PC-Anwender von Zeit zu Zeit ganz dringend brauchen. Bei unserem spontanen Besuch in seiner Werkstatt zeigte sein Handy mehr als 20 Anrufe von PC-Besitzern, die um dringende Hilfe baten.

Die Probleme

Wolfgang Schymura versucht, all den Bitten gerecht zu werden. Meist sind es dann vor Ort keine abgestürzten Programme oder anderen schwierigen Fälle. In der Regel haben sich die Anwender nur beim Tippen vertan, Daten landen so beispielsweise in Ordnern, in die sich nicht gehören. Diese und ähnliche Fälle sind für den PC-Doc leicht zu beheben. Wolfgang Schymura gehört zu jenen beamteten Fachleuten, von denen sich die Telekom vor circa zwölf Jahren trennte, weil er zu teuer war. „Etwas Besseres hätte mir gar nicht passieren können“, ist sich Schymura heute sicher. Nach 40 Jahren bei der Telekom hat er nun Zeit, sich in die komplexen Internetzusammenhänge zu vertiefen.

Gut vernetzt

Er ist mit gleichgesinnten IT-Freaks vernetzt: „Wir helfen uns gegenseitig.“ Er liebt es, knifflige Fälle zu lösen. Das hat sich bis auf die städtische Verwaltungsebene herumgesprochen und deshalb hat die Stadt den versierten IT-Fachmann flugs ins Boot geholt. Wolfgang Schymura ist in Stühlingen aufgewachsen. Seine Eltern kamen nach dem Krieg als Flüchtlinge aus Oberschlesien und bauten in der Rappenhaldesiedlung ein Haus. Seine Ausbildung zum IT-Techniker absolvierte er bei der Telekom in Konstanz. Dort wohnte er drei Jahre lang mit etwa 300 jungen Berufseinsteigern im von Salesianer Patres geleiteten Don Bosco Heim. „Da hab‘ ich dann alles gelernt, was der Mensch so braucht, um durchs Leben zu kommen“, erinnert sich Schymura schmunzelnd. „Was den einen Kollegen nicht einfiel, fiel garantiert den anderen ein.“

Reiseerlebnisse

Er war jedenfalls kein Kind von Traurigkeit. Gerade ausgelernt, machte er sich mit einem guten Kumpel und 100 Mark Startkapital auf den Weg nach Italien. Die Reiseerlebnisse im Detail zu beschreiben, ist hier nicht möglich. Nur ein Beispiel: Das Geld war natürlich schnell weg, der Hunger aber nicht. Deshalb ernährten die beiden Globetrotter sich eine Zeit lang von Brötchen und Milch, die sie frühmorgens an vielen Haustüren vorfanden. Schließlich landeten die beiden jungen Abenteurer völlig mittellos an einer Tankstelle in Winterthur. Dort wurden die Beiden dann von ihren wenig begeisterten Vätern eingesammelt. Danach begann der sogenannte Ernst des Lebens.

Beruflich im Ausland

Über die Telekom kam er in ganz Deutschland herum. Während der Weltausstellung 1987 in Genf wurde ihm die Sicherstellung der Nachrichtentechnik mit anvertraut. Als ihn einmal wieder das Fernweh plagte, nahm er sich bei der Telekom eine Auszeit und ab ging es nach China und in die Mongolei. Ein andermal war Afrika das Traumziel. Aber nicht etwa, um Urlaub zu machen, sondern um gebrauchte Autos zu verkaufen. Auf diese Weise gelangte er durch die Sahara nach Niger, Togo, Benin und andere westafrikanische Staaten. Dass er bereits mit 26 Jahren Besitzer eines Anwesens an der Stühlinger Bahnhofstraße wurde, spricht für sich. Das traumhafte Grundstück hinter dem Haus ist ein beliebter Treffpunkt, wenn große Fußballspiele oder Festivitäten anstehen, bei denen sich der Zäpfliclub zum Feiern trifft.